Telefono Amico cerca volontari: a Padova richieste di aiuto aumentate del 58%

Servono nuovi volontari: al via il 13 dicembre i corsi di formazione del centro di Padova di Telefono Amico, aperte le iscrizioni. Nel 2021 tanti nuovi utenti (83%); il 15% delle segnalazioni è a tema Covid.

L’aumento di richieste

Sono cresciute del 58%, rispetto ai livelli pre-pandemia, le richieste d’aiuto ricevute dal centro di ascolto di Padova di Telefono Amico Italia, organizzazione di volontariato che da più di 50 anni si prende cura di coloro che hanno bisogno di essere ascoltati e sostenuti. Da gennaio a ottobre 2021 sono, infatti, già state ricevute dal centro Veneto quasi 4.500 telefonate, nello stesso periodo del 2019 erano, invece, poco più di 2.800. L’83% delle chiamate ricevute quest’anno proviene da nuovi utenti, persone che in passato non avevano mai sentito la necessità di chiedere aiuto. L’effetto della pandemia non emerge solo dai numeri, ma anche dalle problematiche segnalate: il 15% delle richieste d’aiuto del 2021 è, infatti, direttamente legato al Covid. «A gestire le 4.500 richieste di aiuto, circa 16 al giorno, ricevute dal nostro centro – commenta il presidente di Telefono Amico Padova, Marco Italiano – è stata la nostra instancabile squadra di 58 volontari, che donano gratuitamente il loro tempo e il loro ascolto a chi ne ha bisogno e che hanno reagito prontamente all’aumento di richieste d’aiuto. Ora la speranza è che anche la nostra squadra cresca: siamo, infatti, alla ricerca di nuovi volontari, che ci aiutino a incrementare sempre di più il servizio per aiutare sempre più persone». Delle quasi 4.500 chiamate ricevute da Telefono Amico Padova, il 58% sono state fatte da uomini, il 22,8% da persone tra i 36 e i 45 anni, il 21,6% tra i 56 e i 65 anni e il 21,5% tra i 46 e i 55 anni.

Diventare volontari

I volontari di Telefono Amico rispondono a coloro che hanno bisogno di aiuto offrendo supporto attraverso l’ascolto empatico, il dialogo e la valorizzazione delle risorse interiori. L’obiettivo è restituire benessere emozionale alle persone in difficoltà, senza mai esprimere giudizi e garantendo il totale anonimato. L’attività dei volontari è molto delicata e per questo è previsto un corso teorico-pratico obbligatorio di circa 6 mesi. Per il centro di ascolto di Padova la prossima edizione del corso di formazione è in partenza: lunedì 13 dicembre alle 20.30, al Crc Anima & Musica di Abano Terme, ci sarà una serata di presentazione a tutti gli aspiranti volontari e l’avvio ufficiale del percorso formativo. «Il corso, al quale si viene ammessi dopo un’attenta selezione e valutazione – continua il presidente di Telefono Amico Padova – è finalizzato a fornire a coloro che vogliono diventare volontari gli strumenti principali per instaurare e gestire una relazione di aiuto, sia nella dimensione dell'emergenza che in quella dell'abitualità. Le iscrizioni sono aperte: chi è interessato può inviare una e-mail all’indirizzo volontaripadova@telefonoamico.it oppure contattarci al 348 4936804 (con una chiamata o un SMS), in occasione di questo primo contatto verranno comunicati i dettagli per partecipare alla presentazione ufficiale dei corsi. Essere volontari di Telefono Amico Italia può essere faticoso, ma la fatica è sempre ripagata dalla consapevolezza di essere stati d’aiuto per qualcuno».