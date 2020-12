Telefono Amico Padova: non stop natalizia con i centralini in funzione 24 ore su 24

Dalle 10 del 24 dicembre alle 24 del 26 dicembre 2020 i volontari di Telefono Amico Italia risponderanno ininterrottamente alle telefonate di chi avrà bisogno di trovare una voce amica durante le Feste. I volontari risponderanno al numero 02 2327 2327 dalle ore 10 del 24 dicembre 2020 alle ore 24 del 26 dicembre 2020, senza mai fermarsi

Aiuto a Natale

«È stato un anno particolarmente impegnativo- esordisce Marco Italiano, neo-eletto Presidente alla guida del Centro di Padova - Quest’anno i nostri 60 volontari hanno ricevuto 6mila chiamate, risposto a 3.500 chat tramite WhatsApp e 210 e-mail, contattato settimanalmente attraverso la telefonata amica 95 anziani soli, raggiunto 250 studenti padovani di 7 Istituti Superiori con un laboratorio dedicato alla sensibilizzazione sull’ascolto. L'emergenza Covid ha determinato una crescita del 70% in più di contatti ricevuti rispetto allo scorso anno. E' un momento particolarmente difficile e complesso quello che stiamo vivendo: il disagio e le preoccupazioni legate all'incertezza economica e di vita hanno acuito il malessere di molte persone- prosegue Italiano- Ecco perchè a Natale, e soprattutto in questo Natale che vedrà moltissime persone trascorrere le feste senza la presenza dei propri cari o in solitudine noi, più che mai, scegliamo di essere presenti».