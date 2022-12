Il Park Porte Contarine si paga anche con il Telepass: la novità in città

Il servizio di pagamento del parcheggio in struttura di Telepass è approdato al Parcheggio Porte Contarine a Padova, in Largo Europa. Grazie alla collaborazione con APS Holding S.p.a., società che gestisce il servizio di sosta, è ora possibile, tramite il dispositivo Telepass, entrare e uscire dal parcheggio della struttura senza biglietto, né fila alla cassa e contanti.

Park Porte Contarine

Park Porte Contarine a Padova è stato completamente rinnovato (automazione, lay-out e tecnologia a servizio dell’utenza) e si è particolarmente contraddistinto da quando è gestito da APS, fino a trasfomarsi in un “Secret Garden” urbano grazie alle opere di sei street artist, un originale “museo” che ospita inedite e originali opere. Per realizzarle sono stati coinvolti sei writer, chiamati a dipingere il primo “secret garden” d’Italia. L’ispirazione per sviluppare l’idea è arrivata da Urbs Picta e al ciclo di affreschi della città. Città dell’affresco per antonomasia, patrimonio dell’Unesco, Padova si distingue per gli straordinari cicli pittorici del Trecento, realizzati da Giotto e dagli artisti che ne hanno seguito gli insegnamenti. Le opere si trovano nella Cappella degli Scrovegni, nella Chiesa dei santi Filippo e Giacomo degli Eremitani, nel Palazzo della Regione, nella Cappella della Reggia Carrarese, nella Basilica e convento del Santo e negli Oratori di San Giorgio e San Michele.

Telepass

Idealmente anche Telepass abbraccia il progetto di APS Holding per una riqualificazione urbana e apporta il suo know-how teologico facendo in modo che l’innovativo sistema consenta, anche in questo luogo, di accedere in maniera semplice, così come avviene in autostrada. Sarà necessario solamente individuare le corsie, identificate da apposita segnaletica Telepass, in entrata e in uscita dalle strutture, e attendere che, dopo il beep, la sbarra si alzi per ripartire senza fermarsi a pagare alla cassa. Comodità, velocità, ma anche sicurezza: infatti, soprattutto nel periodo che stiamo vivendo ora, il servizio Parcheggi permette di evitare assembramenti alle casse e l’utilizzo di denaro contante. Chiunque sia in possesso di un dispositivo Telepass potrà avere accesso ai parcheggi convenzionati e l’importo della sosta sarà addebitato sul conto Telepass senza costi aggiuntivi secondo le modalità previste dal proprio contratto. È possibile, inoltre, scaricando l’app Telepass, fare la propria nota spese accedendo all’archivio delle soste presente in app. «Con l’avvio del servizio presso il Parcheggio Porte Contarine a Padova, Telepass raggiunge un altro importante traguardo grazie alla proficua collaborazione con APS Holding S.p.a. - ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer and Marketing Officer di Telepass - La struttura si aggiunge agli oltre 300 parcheggi negli aeroporti, stazioni, ospedali, centri urbani e fiere su tutto il territorio italiano dove il servizio è già attivo. Nello scenario attuale, la sfida di Telepass è offrire una rete di servizi che diano alle persone la possibilità di muoversi in libertà, in modo integrato, sicuro e sostenibile». Il pagamento dei parcheggi in struttura è solo uno dei numerosi servizi offerti da Telepass nell’ambito della filosofia Safe&Clean adottata dal Gruppo con l’obiettivo di offrire ai propri clienti una piattaforma sempre più completa di servizi digitali per la mobilità, per garantire il risparmio di tempo e la massima sicurezza in termini di riduzione delle occasioni di contatto grazie alla sua natura cashless, nel rispetto dell’ambiente. Grazie al dispositivo Telepass, ad esempio, è possibile accedere direttamente all’Area C di Milano o acquistare il biglietto per lo Stretto di Messina senza scendere dall’auto.