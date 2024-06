Tempo instabile fino a mercoledì, poi torna il caldo

Le previsioni meteo di Arpav indicano fino a buona parte di mercoledì la regione sarà influenzata da un persistente flusso ciclonico dai quadranti orientali che manterrà condizioni di tempo moderatamente instabile o a tratti perturbato specie sulle zone centro-meridionali.

Un impulso perturbato più significativo è previsto anche per la serata di domani, martedì 25 giugno che porterà frequenti precipitazioni anche a carattere di rovescio od occasionale temporale, specie sulle zone centro-meridionali della regione dove i quantitativi complessivi potranno risultare anche consistenti e non saranno del tutto esclusi anche rovesci o locali temporali intensi. Mercoledì 26 sono previste ancora precipitazioni intermittenti in genere di scarsa entità od al più localmente contenuta.