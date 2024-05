Tentate truffe telefoniche, Etra: «Diffidate di chiamate con richiesta di appuntamento a domicilio« »

Telefonate non ben identificate stanno arrivando ad alcuni cittadini dei Comuni serviti da Etra, in cui vengono proposti appuntamenti a domicilio per discutere di “nuove tariffe e di nuovi libretti da compilare". La multitutilty invita quindi tutti i suoi utenti a diffidare assolutamente di queste telefonate e precisa che nessuno è autorizzato a presentarsi a casa degli utenti di Etra né per illustrare "nuove tariffe”, né per “nuovi libretti da compilare". Etra egnala inoltre che i propri operatori sono sempre dotati di tesserino di riconoscimento e non sono mai autorizzati a vedere le bollette o a chiedere denaro, dal momento che tutti i rapporti economici con gli utenti avvengono direttamente tramite la bolletta o gli sportelli per gli utenti. In caso di dubbio Etra invita gli utenti a contattare i numeri verdi 800 566766 e 800 247842 attivi dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20.

La Multiutility fa inoltre sapere attraverso il suo presidente Flavio Frasson che «questo non è il nostro modo di operare. Il nostro rapporto con i cittadini dei Comuni che serviamo è improntato alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza». Il presidente poi ribadisce: «Ricordo che nessun operatore o tecnico di Etra può chiedere di entrare nelle case per proporre fantomatiche nuove tariffe, né tantomeno di far firmare a domicilio contratti o moduli. Per quanto riguarda le letture dei contatori, queste vengono annunciate con una opportuna comunicazione ufficiale; nei casi in cui i contatori si trovino all’interno della proprietà (ma comunque all’esterno dell’abitazione), i letturisti non entreranno mai in casa ma si limiteranno a fare le rilevazioni necessarie all’esterno. Lo stesso vale per le aziende che lavorano per ETRA". Il presidente invita a diffidare di questi contatti e ringrazia “quanti hanno segnalato questi comportamenti che vogliono carpire la buona fede delle persone».