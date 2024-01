Germano Zanco è il nuovo comandante dei carabinieri di Teolo

Il 15 gennaio ha assunto il comando della stazione carabinieri di Teolo in Treponti. Un volto nuovo nel territorio euganeo: il luogotenente carica speciale Germano Zanco ha assunto il comando della Stazione Carabinieri di Teolo in Treponti. Il sottufficiale ha alle spalle una lunga carriera nell’Arma iniziata nel 1989; negli anni ha maturato una vasta esperienza ricoprendo più incarichi nella provincia di Milano (sottufficiale addetto alla stazione di Rozzano 1991/1993 ed al Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Milano 1993/2007) e di Padova (sottufficiale addetto al Nucleo investigativo del comando provinciale di Padova 2007/2016 e comandante della stazione carabinieri di Selvazzano Dentro 2016/2024).

Chi è

Il graduato, nei 14 anni ai reparti investigativi si è occupato di associazioni per delinquere di tipo mafioso, sequestri di persona, ricerca dei latitanti, indagini sul traffico internazionale di stupefacenti, omicidi e reati contro il patrimonio. I risultati conseguiti sono stati riconosciuti con quattro encomi ed un elogio dei comandanti delle legioni carabinieri Lombardia e Veneto. Negli ultimi 8 anni, al comando della stazione di Selvazzano Dentro, ha condotto indagini su reati contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione, truffe ai danni di anziani, stupefacenti, gravi episodi di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia e sulle cosiddette “truffe online”, identificando e deferendo alla competente autorità giudiziaria numerose persone.