Smaltimento rifiuti organici in modo più comodo e flessibile

Dalla raccolta porta a porta al conferimento in contenitori stradali, disponibili 24 ore su 24, posizionati su tutto il territorio comunale. L’obiettivo è lo smaltimento dei rifiuti organici in modo più comodo e flessibile, senza dover rispettare giorni e orari di esposizione. È questa la novità relativa al sistema di raccolta del solo rifiuto Umido organico che entrerà in vigore a partire da lunedì 13 novembre nel territorio del comune di Teolo. Rimarranno invariate le modalità di conferimento delle altre tipologie di rifiuti.

La voce di Etra

«Etra è continuamente impegnata per migliorare il servizio e renderlo sempre più comodo per i propri utenti - spiega il presidente di Etra, Flavio Frasson - con l'introduzione di questo cambiamento nel territorio comunale di Teolo, ed entro il mese di novembre anche a Rovolon, dove l’inizio del servizio è previsto il 20 novembre e a Galzignano il 27 novembre, si evita che il rifiuto umido debba essere tenuto più giorni in casa: sarà possibile portare l’umido nei nuovi contenitori stradali, in qualsiasi momento o giorno della settimana».

Il commento del sindaco

«Si tratta di una nuova modalità che migliora il servizio rendendolo più comodo, con l’intento di raggiungere risultati sempre più performanti nella raccolta differenziata - precisa il sindaco di Teolo, Valentino Turetta - il lavoro quotidiano dei cittadini e la stretta collaborazione con Etra continuano a portare a buoni risultati: nei primi sei mesi del 2023 abbiamo raggiunto l’82,5 per cento di raccolta differenziata, a un soffio dall’obiettivo della Regione Veneto dell’84 per cento». Non cambia nulla per chi pratica il compostaggio domestico e per le attività economiche dotate di contenitori per la raccolta dell’Umido organico, che dovranno continuare a seguire i turni di raccolta indicati nel calendario.

Le novità

I vecchi contenitori da 25 litri, finora utilizzati per la raccolta porta a porta, potranno essere conservati per uso privato ma non dovranno più essere esposti. Il rifiuto Umido organico comprende scarti di cucina, avanzi di cibo, bucce di frutta e verdura, fondi di caffè e altri rifiuti biodegradabili. Per il conferimento del rifiuto bisogna sempre utilizzare un sacchetto compostabile: è vietato l’utilizzo di sacchetti di plastica. «È con queste azioni concrete che il gestore Etra continua la realizzazione del Programma d'Ambito – commenta il presidente del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti, Antonella Argenti – sono tutte azioni che tendono al miglioramento dei dati di raccolta differenziata passando per una nuova modalità di servizio, più funzionale per il territorio, così come previsto dal Regolamento di gestione del Bacino Brenta per i Rifiuti, approvato dalla Assemblea dei Sindaci di tutti i Comuni del Bacino».