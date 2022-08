Etra, le frazioni di Tramonte e Monteortone finalmente collegate alla rete fognaria di Abano Terme

Sono stati conclusi, nei giorni scorsi, i lavori per la realizzazione della rete fognaria lungo le vie dei Roveri e Tramonte interna nel territorio del Comune di Teolo. L’intervento, progettato da Etra, finanziato con i fondi derivanti dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato e autorizzato dal Consiglio di Bacino Brenta per un importo complessivo di 258.500 euro, ha permesso il completamento delle opere già iniziate con il precedente intervento di collegamento delle frazioni di Tramonte e Monteortone in Comune di Teolo alla rete fognaria APS di Abano Terme. I lavori avevano visto la collaborazione del Comune di Teolo per la realizzazione della pista ciclabile a fianco della strada provinciale.

Il sindaco

«La nostra amministrazione non può che essere soddisfatta della realizzazione di un’opera così importante per tutto il territorio – afferma il sindaco di Teolo, Valentino Turetta –. Finalmente, grazie all’intervento di Etra e alle risorse messe a disposizione da Comune, Regione e Provincia, si è chiusa una problematica che attendeva da tempo una soluzione. Un progetto che l’amministrazione si era prefisso ancora una quindicina di anni fa, all’epoca ero consigliere comunale, e che ora vede la sua realizzazione grazie alla sinergia e alla collaborazione di tutti gli enti interessati. Tra gli altri obiettivi, altrettanto importanti e strategici raggiunti con questi lavori, l’essere riusciti a mettere in sicurezza l’intero tratto della strada provinciale, in particolare quello che corre accanto alla pista ciclabile. Non dimentichiamo che la ciclovia rappresenta uno straordinario biglietto da visita dal punto di vista turistico e della mobilità lenta per i cicloturisti che, partendo dalla nostra zona termale, vogliano raggiungere l’Abbazia di Praglia e i Colli Euganei».

L'investimento

Nel complesso l’operazione ha visto un investimento che sfiora i 3 milioni e 200 mila euro, con un apporto del Comune di 1 milione e 330 mila euro per la realizzazione della pista ciclabile e il restante per la costruzione della rete fognaria e il rifacimento della rete idrica. «L’intervento ha definitivamente risolto un problema annoso per tutta la cittadinanza di Tramonte e Monteortone: smaltire i reflui fognari attraverso una convenzione con APS ha permesso lo scarico verso la rete di Abano Terme – dichiara il presidente di Etra, Flavio Frasson –, riuscendo a realizzare parte dei lavori in area agricola, senza alcuna interferenza con il traffico veicolare. L’intervento ha permesso, infatti, di risparmiare sui costi di ripristino stradale evitando la chiusura di via Tramonte (strada provinciale n. 25), necessariamente prevista nello studio originario. Un progetto messo a punto per realizzare un indiscusso miglioramento ambientale evitando, nel contempo, il più possibile interruzioni e disagi per i residenti e la popolazione, ma anche per i mezzi di trasporto pubblico che, con questa soluzione, non sono stati costretti a deviazioni nelle tratte di percorrenza degli autobus».

I lavori

Il collegamento, nel dettaglio,ha visto la costruzione della fognatura nelle vie dei Roveri per 116 metri e Tramonte interna per 122 metri, fornendo allacciamenti privati rispettivamente per 8 e 7 utenze. Durante l’esecuzione si è manifestata la possibilità di servire tali vie con un tracciato diverso rispetto a quello previsto in origine, interessando un’area attualmente agricola, su cui è prevista un’espansione urbanistica a destinazione residenziale. Dopo aver sentito la ditta lottizzante, si è raggiunto un accordo e si è dato il via alle opere di posa del collettore fognario, collegando le vie Tramonte interna e dei Roveri e percorrendo il futuro sedime della strada di lottizzazione.