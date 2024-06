Emofilia, a Padova trattato con terapia genica il primo paziente in Veneto

È stato trattato con successo in Azienda Ospedaliera a Padova il primo paziente in Veneto - e il secondo in Italia - con terapia genica per curare l'emofilia.

Emofilia

L'emofilia è una malattia rara, congenita ed ereditaria causata da un deficit di alcune proteine della coagulazione del sangue. Chi ne è affetto ha una maggiore tendenza alle emorragie sia spontanee che traumatiche. L'emofilia grave in genere si manifesta precocemente e viene diagnosticata entro i primi due anni di vita. È una patologia che interessa quasi esclusivamente il sesso maschile poichè il messaggio genetico è associato al cromosoma X. Nonostante gli importanti progressi compiuti nel trattamento dell'emofilia, la malattia ancora oggi è correlata a un importante carico per il paziente: carico terapeutico, clinico, fisico, psicologico e sulle attività quotidiane. La terapia genica ha invece vantaggi enormi: basta un'unica infusione endovenosa, i livelli elevati del fattore di coagulazione sono sufficienti a prevenire il sanguinamento, il paziente è libero dalla malattia per un lungo periodo.

Azienda Ospedaliera

I pazienti attualmente seguiti in Azienda per emofilia A e B sono 202. Ci sono poi 285 pazienti in cura per la malattia di von Willebrand. Infine, sono presi in carico 148 pazienti per altri disordini rari della coagulazione. I piani terapeutici individuali prescritti sono ad oggi 833. La Uoc Clinica Medica 1 è sede del Centro regionale multidisciplinare per la prevenzione, la profilassi e il trattamento avanzato dell'artropatia emofilica e del Centro regionale per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle emofilie, trombofilie e patologie complesse dell'emostasi. Inoltre, la Uoc Clinica Medica 1 è accreditata come European haemophilia comprehensive care centres.