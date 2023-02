Nuova illuminazione a led in via Pontevigodarzere, ultimati i lavori di "sicurezza"

Ultimati gli interventi di sostituzione e potenziamento dell’illuminazione in via Pontevigodarzere e in alcune strade limitrofe. Il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Micalizzi spiega: «Stiamo riqualificando anche le strade a Pontevigodarzere. Abbiamo realizzato nuovi marciapiedi in alcune vie e stiamo realizzando in questi giorni un intervento importante sull’illuminazione. Un investimento importante per quartieri più illuminati, anche a Pontevigodarzere così come in altri quartieri abbiamo visto nelle scorse settimane, più luce significa quartieri più sicuri e con una migliore qualità urbana e quindi più belli. Sono tutti impianti a led e quindi c’è attenzione anche ai risparmi e all’impatto ambientale».

