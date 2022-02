Parte la ricerca di un terreno per la costruzione di una nuova scuola superiore

É stato pubblicato l’avviso pubblico di ricerca di un terreno su cui edificare la scuola superiore ad Albignasego: le proposte dei privati dovranno pervenire in municipio entro il 6 marzo prossimo.

La scuola

Dopo aver inserito nel documento programmatico del sindaco la possibilità di addivenire a un accordo tra il Comune e un soggetto privato che metta a disposizione un terreno per edificarvi la scuola, l’avviso è stato pubblicato e si attendono ora le proposte concrete. «Il terreno deve avere delle precise caratteristiche - dice l’assessore Massimiliano Barison - come avere ampiezza minima dai 9 ai 10 mila metri quadrati, essere vicino alle linee di trasporto pubblico (distanti al massimo una decina di minuti a piedi) e alla rete di piste ciclabili, e avere attorno una viabilità in grado di sostenere il traffico derivante dall’insediamento di un istituto scolastico». Il terreno dovrà essere in piena proprietà del proponente ed essere esente da vincoli, servitù, ipoteche ed essere collocato in una zona esente dal rischio idraulico. La proposta ritenuta accoglibile sarà approvata poi dal consiglio comunale. Trovato il terreno, la parola passerebbe quindi alla Provincia di Padova, cui compete l’edilizia scolastica per l’istruzione superiore. La Provincia nel corso di numerosi incontri si è detta favorevole all’insediamento di un scuola superiore nel territorio di Albignasego, per la sua vicinanza a Padova, per la consistente popolazione scolastica presente nel proprio territorio e nei comuni limitrofi e per i collegamenti viari e di trasporto pubblico con la città.