Giralucci e Mazzola da Mattarella a 50 anni dall'omicidio: «I nostri padri pieni di dignità»

«L'ascolto non è mai un atto passivo, quando è empatico, significa condivisione, significa farsi carico, e risponde al bisogno di ricostruzione di quel senso di fiducia che in molti di noi familiari della vittime è stato minato dalla violenza. La legge 56 del 2006, che ha istituito questa giornata, è una forma di presa in carico delle vittime da parte delle istituzioni non meno importante, a questo fine, della condanna dei rei: perché sentirci riconosciuti lenisce il nostro dolore, è una forma di giustizia riparativa». Lo ha detto Silvia Giralucci, presidente dell'Associazione ' Casa della Memoria del Veneto e figlia di Graziano Giralucci, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1974 a Padova, aprendo la cerimonia del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo.

Giralucci

«Oltre all'ascolto credo sia importante il passaggio di testimone della memoria - ha detto Silvia Giralucci - e per questo ci sono qui oggi le scuole, per questo tanti di noi si adoperano in realtà associative per la trasmissione della memoria del terrorismo che è fondamentale per il nostro Paese, come un monito di tempi bui che non devono tornare mai più. Ho l'onore di condurre questa cerimonia perché ricorrono i 50 anni dalla morte del mio papà, Graziano Giralucci, ucciso assieme a Giuseppe Mazzola il 17 giugno del 1974 nella sede del MSI di Padova. Vorrei dire due parole anche su di lui. Aveva due grandi passioni: il rugby e la politica. Quando la sua vita - giovane perché non aveva ancora trent'anni - è stata interrotta, si stava impegnando nella campagna per il referendum che chiedeva l'abrogazione della legge sul divorzio. Lo faceva perché era convinto che il voto delle cittadine e dei cittadini avrebbe inciso sulla società, magari in un modo che io non condivido, ma quel che conta nella democrazia è stare all'interno delle regole, confrontarsi democraticamente, pesare le forze in campo correttamente, attraverso il diritto/dovere di voto. Ed è questo che vorrei che rimanesse oggi: l'immenso valore della democrazia contro la violenza, e l'importanza anche i giovani si impegnino per incidere nella società ed esercitino il loro diritto di voto».

Mazzola

«Spesso durante questi anni ho immaginato di parlare con lui, aveva la sgradevole impressione di una amnesia collettiva, di una strisciante riabilitazione in luogo della damnatio memoriae cui i sette terroristi, condannati per la sua morte, avrebbero invece dovuto essere consegnati». Lo ha detto nel proprio intervento alla Cerimonia del giorno della memoria Piero Mazzola, figlio di Giuseppe Mazzola ucciso assieme a Graziano Giralucci - .Non si spiegavano altrimenti - ha proseguito -le attenzioni riservate agli stessi, come ad esempio: la paventata concessione della grazia alla vigilia della celebrazione del processo di appello; la nomina da parte di un Ministro a consulente ministeriale nonostante l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; l'invito quali relatori a convegni patrocinati da qualche Consiglio Regionale; l'invito da parte di una sperduta sezione Anpi, fortunatamente subito ritirato, a consegnare attestati di partecipazione. Per avere contrastato efficacemente nel tempo tali fatti, siamo stati tacciati di essere dei vendicativi. Questo non ci ha minimamente scomposto. Nel diritto romano - ha detto ancora Pietro Mazzola -costituiva causa di indegnità a succedere il non avere vendicato in giudizio, sottolineo in giudizio, l'uccisione del proprio padre. È semplicemente ciò che abbiamo fatto in fase di indagine ed in fase processuale, in modo da potere essere degni a succedere nel suo patrimonio morale. Nel 1992 con la sentenza della Cassazione si chiuse definitivamente il processo nel corso del quale nessuno degli imputati ebbe mai a mostrare effettivo pentimento o pietà per le due vite tragicamente troncate, perché con coraggio e a mani nude avevano tentato di disarmare i loro aggressori, che, tenendoli sotto tiro, volevano costringerli ad inginocchiarsi per poi incatenarli come animali. La Corte di Assise, al termine di una tormentata istruttoria, scrisse che si trattò di un omicidio cinico, crudele per le ferite particolarmente dolorose inferte, non necessario in quanto ormai inermi vennero finiti, mio padre con un colpo alla fronte e Graziano Giralucci con un colpo alle tempie».

Il sogno da figlio

«Sono certo - ha chiuso - che se in un immaginario colloquio potessi chiedere a mio padre: "ne valeva la pena? ", sono altrettanto certo che, ancora oggi, senza alcuna esitazione risponderebbe: "sì ne valeva la pena", ripetendomi che nella vita ci sono due cose che non potranno mai essere tolte; il fatto di essere nati ed il fatto di dover morire, ma che vi è una terza cosa che non potrà essere tolta a meno che uno non lo consenta, la dignità; dignità tanto cara ai nostri Padri Costituenti. Il tempo è tiranno e quindi chiudo con un sogno, il sogno dei miei fratelli e mio, che il loro coraggioso esempio contagi un pò tutti noi e che, ciascuno nel proprio ambito, riconosca appieno la dignità dell'altro. Da ultimo una nota personale, l'orgoglio di avere cresciuto i nostri figli indenni dall'odio perché l'odio è morte», ha concluso Pietro Mazzola.