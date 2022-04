Terza età e benessere: un convegno su come rendere "bello" essere anziani

Dopo il Convegno dedicato ai Giovani, l'Esecutivo delle Associazioni di volontariato, dell'Area Socio Sanitaria, del Comune di Padova, si rivolge agli Anziani con il Convegno "E' bello essere Anziani?" che si terrà in Sala Anziani sabato 30 aprile dalle ore 9.00 alle 12.30.

Terza età

«La domanda espressa dal titolo - spiega Leo Ercolin, portavoce dell'Esecutivo delle Associazioni di volontariato, dell'Area Socio Sanitaria, del Comune di Padova - apparentemente provocatoria, è volta a sollecitare una risposta quale: sì, ma a certe condizioni. Lo scopo del convegno è quindi quello di illustrare quelle pratiche di vita che, in termini comportamenti adeguati e sane abitudini possono condurre a una vecchiaia attiva e soddisfacente. Queste condizioni riguardano sia le fasi della vita giovanili, in termini di prevenzione, sia la stessa terza età in termini di mantenimento e potenziamento». Al Convegno partecipano il professor Giuseppe Sergi, il professor Carlo Foresta, il professor Stefano Masiero, il professor Alberto Cester e le dott.sse Michela Rigon e Maria Devita.