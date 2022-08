Test al Bo, in Fiera arriva la carica dei 3200 aspiranti medici

Martedì 6 settembre alle ore 13.00 si terrà alla Fiera di Padova, via Niccolò Tommaseo 59, il test di ingresso per i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua italiana .Quest’anno a Padova gli iscritti al test sono stati 3119 (2131 donne e 988 uomini) per i 428 posti a disposizione (340 a Padova e 88 a Treviso). Nella selezione del 2019 furono 3.056, nel 2020 3.382 e nel 2021 si iscrissero 2.968 (2048 donne e 920 uomini) candidati per 414 posti (334 a Padova e 80 a Treviso).

La prova

La prova durerà 100 minuti, durante i quali i candidati affronteranno 60 domande a risposta multipla con un punteggio massimo previsto pari a 90 punti. Le opzioni di risposta saranno cinque e il candidato dovrà individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, sui seguenti argomenti: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi (4 quesiti); ragionamento logico e problemi (5 quesiti); biologia (23 quesiti); chimica (15 quesiti); fisica e matematica (13 quesiti). Rimodulati quindi rispetto agli scorsi anni, la nuova ripartizione della prova di selezione prevede il 15% del test per quiz di ragionamento logico, ragionamento numerico e humanities. La restante percentuale del test è attribuita alle materie disciplinari: dalla biologia alla chimica, dalla fisica alla matematica. Il candidato otterrà 1,5 punti per ogni risposta esatta; meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta omessa.

Mascherina obbligatoria

I candidati potranno accedere alla sede d’esame a scaglioni, per evitare assembramenti, con autocertificazione obbligatoria (candidati e personale di vigilanza), mascherina FFP2, mantenendo il distanziamento e riponendo i propri effetti personali in guardaroba confezionati singolarmente. Il personale predisposto dell’Ateneo per la sorveglianza alle prove ammonta a circa 270 persone. Martedì 13 settembre alle ore 12.00 sempre in Fiera - ma anche nelle sedi estere di estere di Baku British Council, San Paolo Winner Idiomas, Toronto Centre of English Studies, British Council Beijing, Nicosia British Council Cyprus, The British School of Paris, Frankfurt Provadis, Münchner Volkshochschule, British Council of Athens, Hong Kong ITS Education Asia, New Dehli BC Education India Private Limited, British Council of Lahore, Warsaw Lang LTC, British Council of Jeddah, British Council of Johannesburg, British Council of Madrid, Zurich Flying Teachers, British Council of Ankara, Istanbul British Side, British Council of Dubai, London Mobile Testing Solutions, OHC of New York - avrà luogo il test di Medicine and surgery, cioè Medicina e Chirurgia in lingua inglese, a cui si sono iscritti 748 che concorreranno per 76 posti, nel 2019 furono 471, nel 2020 ammontarono a 625 e nel 2021 parteciparono 651 candidati.



Le altre date dei test



5 settembre Scienze dell’Educazione e Formazione

7 settembre Pharmaceutical Biotechnologies

8 settembre Veterinaria

8 settembre Scuola Galileaiana

9 settembre Scuola Galileaiana

12 settembre Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata

12 settembre Scienze Motorie

15 settembre Professioni Sanitarie

20 settembre Scienze della Formazione primaria