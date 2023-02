Test genetici: ancora poco diffusi, ma il 73% dei padovani adesso vuole farlo

Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse per quegli esami che permettono di avere informazioni sul proprio patrimonio genetico, in particolare per riscontrare la predisposizione a specifiche patologie. L’ultima indagine dell’Osservatorio Sanità di UniSalute ha riscontrato come, a livello nazionale, in quasi quattro casi su cinque (77%) questi test si siano rivelati utili. Ma quanto è diffusa la conoscenza di questi esami a Padova?

I numeri

Non molto, secondo quanto emerge dal sondaggio, svolto dalla società insieme a Nomisma: solo il 19% dei padovani dichiara di essere ben informato in proposito, mentre la maggioranza (63%) ne ha solo sentito parlare e non sa di preciso di cosa si tratti, con un altro 17% non ne ha proprio mai sentito parlare. Quasi tre padovani su quattro (73%), però, affermano di volerne saperne di più, in particolare perché in famiglia potrebbero essere presenti malattie ereditarie (87%), ma anche semplicemente per prevenzione (66%).

I padovani

I padovani ritengono infatti che il patrimonio genetico abbia un ruolo importante nella salute di una persona: quasi quattro su dieci (38%) lo indicano come uno dei fattori principali, secondo solo al tipo di alimentazione (44% delle risposte) e più importante dell’influenza di comportamenti a rischio come il fumo e l’abuso di alcolici (36%). Ad oggi, però, appena il 9% di padovani dichiara di aver già svolto un test genetico o di stare per farlo. La ragioni principali per svolgere un esame di questo tipo sono la familiarità con malattie ereditarie, indicata dal 32% di chi lo ha già eseguito o si appresta a farlo, e la prevenzione. In genere, l’esame è stato consigliato da un medico specialista (82%).

Patologie

Nel campione interrogato dal sondaggio c’è anche chi afferma di non essere interessato ai test genetici, circa un padovano su sei (17%). Come mai? A quanto pare, alcune persone preferiscono non conoscere la propria predisposizione ad alcune patologie: un atteggiamento condiviso dalla maggioranza (69%) di chi non ne vuole sapere di questi test.