Prevenzione gratis, test diagnostici in 6 sedi della Lloyds Farmacia

In 6 LloydsFarmacia della provincia di Padova, per tutto settembre, un nuovo mese di prevenzione con test gratuiti per tutta la popolazione, su Glicemia, Pressione e Colesterolo. Grazie all’alta adesione della cittadinanza - che nello scorso mese di aprile ha registrato un totale di oltre 15.000 test effettuati a livello nazionale - si replica l’iniziativa che dedica un intero mese alla prevenzione in farmacia. È consigliabile accedere ai test su prenotazione, da effettuare tramite App Lloyds - sezione Servizi - o contattando direttamente il numero unico 02/80011022, attivo dalle 8 alle 20.

Screening

Si tratta di aree di screening cruciali per la salute e il benessere della popolazione, mentre il Covid?19 e le priorità legate alla pandemia hanno troppo frequentemente indotto le persone a rinunciare a programmi di prevenzione, necessari sempre, e all'accesso alle cure ordinarie. Valori elevati di colesterolo, glicemia e pressione, infatti, sono ormai identificati dagli esperti come veri e propri ‘killer’. (Oltre il 30% della popolazione italiana è iperteso. Il 17% risulta border line, valori che tendono ad aumentare con l’età e in determinate aree geografiche. Istituto Superiore di Sanità. Progetto Cuore.)

Giordani

«Per la nostra Amministrazione le attività di prevenzione in campo sanitario sono molto importanti” commenta il Sindaco di Padova “e quindi apprezziamo moltissimo questa nuova campagna che le LloydsFarmacia Comunali e le altre farmacie a insegna Lloyds hanno avviato a favore dei nostri cittadini. È un segno di sensibilità anche nei riguardi delle persone più fragili economicamente. Ben sappiamo quanto l’inflazione e l’aumento dei costi energetici incidono sui salari e le pensioni più basse, e questa situazione potrebbe indurre a rinunciare a controllare la propria salute se i test fossero a pagamento»

Lloyds

«Ci ha molto colpito l’adesione all’iniziativa di prevenzione che abbiamo lanciato ad aprile. Confermiamo con convinzione anche per settembre l’invito a dedicare il proprio tempo alla prevenzione, in un numero ancora più ampio di farmacie. Siamo molto grati alla popolazione che ha già colto questa opportunità, ai nostri farmacisti per il loro impegno costante sul territorio e a chi vorrà prenotare gli autotest a settembre - commenta Domenico Laporta, amministratore delegato Gruppo Admenta Italia LloydsFarmacia - .La Prevenzione è sempre necessaria, ma la pandemia continua a rendere meno facile e consueto l’accesso ai controlli di routine. Contribuire a intercettare i soggetti a rischio fa parte del nostro impegno. Con questa iniziativa, noi di LloydsFarmacia scegliamo di rinnovare la nostra visione di farmacista come consulente sanitario e di farmacia come presidio a cui rivolgersi per trovare servizi, consigli e sostegno, in sempre nuovi percorsi di adesione alle cure, prevenzione e salute. Restiamo al fianco dei cittadini e del territorio, ogni giorno»