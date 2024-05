In 3mila per poco più di 550 posti: a Padova i test d'ingresso di Medicina e Chirurgia

Tanta emozione, ma soprattutto tensione: si è svolta nel primo pomeriggio di oggi, martedì 28 maggio, la prima sessione dei test d'ingresso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova.

Test d'ingresso

Teatro dei test il complesso universitario Vallisneri in via Ugo Bassi a Padova: sono stati 2.892 (su 3.055 iscritti) i giovani che hanno provato ad "aggiudicarsi" uno dei 564 posti totali disponibili e che comprendono il Corso di Medicina e Chirurgia a Padova, Medicina e Chirurgia a Treviso e il corso di Odontoiatria e protesi dentaria. La prova d'ingresso, della durata di un'ora e quaranta, è composta da 60 domande a crocette divise in cinque sezioni: 23 quesiti di biologia, 15 di chimica, 13 di fisica e matematica, 5 di ragionamento logico e problemi e 4 di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi. La seconda sessione si terrà a fine luglio.