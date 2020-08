Test sierologici rapidi per docenti e personale scolastico, l'Ulss 6 comunica orari e modalità

Prevenzione e contrasto del Coronavirus in vista della partenza dell'anno scolastico: l'Ulss 6 Euganea ha pianificato l'organizzazione per effettuare la campagna di screening a mezzo test sierologico rapido rivolta al personale docente e non docente dei nidi e delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e degli istituti di istruzione e formazione professionale.

Test rapidi

A darne notizia è la stessa Ulss 6 Euganea, che specifica: "Alla campagna partecipano i Medici di Medicina Generale su base volontaria; finora hanno aderito in oltre duecento. I lavoratori della scuola interessati allo screening, la cui adesione è a discrezione del singolo, possono quindi rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale per verificare la possibilità di effettuare il test presso il suo ambulatorio. Nel caso in cui il Medico non abbia aderito alla campagna il test può essere effettuato presso cinque sedi dell'Azienda Ulss 6 Euganea a partire dal lunedì 24 agosto e sino a una settimana prima dell'inizio delle attività didattiche. In base all'adesione i servizi potranno essere potenziati. Al fine di evitare assembramenti e ridurre le attese è stato predisposto anche un apposito sistema di prenotazione che definirà la priorità di ingresso alla seduta. Dunque da lunedì il personale scolastico potrà sottoporsi ai test sierologici dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nelle seguenti sedi, attive dal lunedì al venerdì:

Distretto Padova Bacchiglione, Via Temanza 1, Padova

Distretto Terme Colli, Via Spinelli 1, Rubano

Distretto Padova Piovese, Via San Rocco 8, Piove di Sacco

Distretto Alta Padovana, Via Cao del Mondo 1, Camposampiero

Distretto Padova Sud, Via Marconi 19, Monselice

Per le prime quattro sedi è consigliata la prenotazione tramite il sito https://ulss6euganea.prenotami.cloud selezionando il servizio “Riservato al personale scolastico (Test Rapido)". Per la quinta sede è consigliata la prenotazione tramite il sito https://ulss6.zerocoda.it selezionando il servizio “Riservato al personale scolastico (Test Rapido)”. Ricordiamo che il test sierologico, altrimenti chiamato "pungi-dito" o "saponettta", individua la presenza di anticorpi nel sangue che si generano quando una persona è entrata in contatto con il Covid-19. È effettuato mediante prelievo del sangue capillare (dal polpastrello) e verrà esaminato in sede. I risultati saranno consegnati all'interno della stessa seduta. Nel caso in cui la "saponetta" desse esito positivo o dubbio, il soggetto esaminato verrà preso in carico e verrà eseguito tampone oro-faringeo entro le 48 ore. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.aulss6.veneto.it".