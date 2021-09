Test Tolc per l'ammissione ai corsi Unipd: appuntamento straordinario il 5 ottobre

L'Università di Padova ha deciso di erogare i test Tolc-Av, Tolc-E, Tolc-I e Tolc-su in modalità Tolc@Casa, validi per le iscrizioni a tutti i corsi di laurea triennali e a ciclo unico ad accesso libero, in data 5 ottobre

L’Ateneo di Padova ha deciso di erogare i test TOLC-AV, TOLC-E, TOLC-I e TOLC-SU in modalità Tolc@casa, anche in data 5 ottobre 2021, validi per l’iscrizione a tutti i corsi di laurea triennali e a ciclo unico ad accesso libero. Per l’immatricolazione a tutti i corsi è necessario preimmatricolarsi su Uniweb (solo nel caso non sia già stato fatto) dalle ore 12 del 5 ottobre entro le ore 12 del 12 ottobre 2021 e attendere l’aggiornamento automatico degli esiti del test. Successivamente potrà essere presentata la domanda di immatricolazione online dal 7 ottobre alle ore 12 del 13 ottobre 2021.

Tolc

Il TOLC viene utilizzato per accedere alla maggior parte dei corsi di laurea offerti dall’Ateneo; è una prova individuale da sostenere al computer, erogata dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso). Ciascun TOLC è diverso, ma tutti i TOLC appartenenti alla stessa tipologia attingono ad un database di quesiti selezionati dal CISIA che garantiscono un livello di difficoltà analogo e paragonabile. Il solo sostenimento del TOLC non è sufficiente per accedere ai corsi. Occorre leggere attentamente l’avviso di ammissione relativo al corso di interesse per conoscere le modalità e le scadenze di tutte le fasi obbligatorie previste. Nell’avviso di ammissione è indicato il tipo di TOLC richiesto per l’accesso ad ogni corso di studio. Le informazioni sui corsi accessibili con ciascuna tipologia di TOLC sono indicate in dettaglio ai seguenti link:

TOLC-AV (ambito agrario-veterinario)

TOLC-E (ambito economico)

TOLC-F (ambito chimico-farmaceutico)

TOLC-I (ambito tecnico-scientifico)

TOLC-SU (ambito umanistico)