Tetto al contante alzato, Zaia: «Misura giustissima, gli evasori sono altri»

Il presidente del Veneto esprime parole di grande apprezzamento verso la proposta del Governo Meloni di consentire pagamenti in contanti fino a 10mila euro: «Fondamentale per il turismo»

Tetto al contante più alto? Addirittura fino a 10mila euro? La proposta della Lega sta venendo difesa in maniera convinta dalla nuova maggioranza di Governo, anche se per il momento non è ancora stato deciso nulla di definitivo. Nelle scorse ore la premier Meloni aveva detto: «Non c’è alcuna correlazione fra l’intensità del limite al contante e la diffusione dell’economia sommersa. Ci sono Paesi in cui il limite non c’è e l’evasione è bassissima, sono parole di Piercarlo Padoan, ministro dei governi Renzi e Gentiloni, governi del Pd. Confermo che metteremo mano al tetto al contante».

Zaia

Parole che sono piaciute molto al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervenuto giovedì 27 ottobre a Roncade per la posa della prima pietra della nuova rotonda sulla Treviso-Mare. «Questo Governo ha già un approccio nuovo e diverso: non considera ladri tutti quelli che vanno a fare la spesa - ha detto il Governatore -. In Veneto, una regione che registra ogni anno 73 milioni di presenze turistiche, è difficile spiegare ai nostri ospiti stranieri che oltre una certa cifra non possono pagare in contanti. Chi arriva in Italia per comprare le nostre eccellenze deve poterlo fare senza limiti di spesa. Gli evasori sono altri ed è bene iniziare a controllare la grande evasione».