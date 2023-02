"That's Italy" a Padova per mostrare le nostre bellezze agli italiani nel mondo

Fa tappa a Padova, “That's Italy”, la docu-serie suddivisa in 10 puntate, prodotta da Indigo Stories, che ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale Unesco italiano, raccontando la bellezza delle città italiane al pubblico internazionale. Nell’arco di 30 minuti la conduttrice, Natascha Lusenti, conduttrice e voce del mattino di Rai Radio 2, è la narratrice di questo incredibile viaggio nella bellezza e nella cultura e percorre le strade di una città d'arte, incentrando il racconto sulla bellezza artistica e architettonica del luogo senza tralasciare anche la dimensione antropologica e sociale. Natascha Lusenti, la incontriamo quando ha appena finito di girare una parte della puntata con uno dei tre personaggi incaricati di raccontare la città. In ogni puntata infatti, c'è un ospite d'eccezione, un personaggio di grande prestigio, un profondo conoscitore della propria città e del proprio territorio. A Padova, Natascha Lusenti, incontrerà infatti la responsabile scientifica dell'appena inaugurato Museo botanico e presidente della Società italiana di storia della scienza, Elena Canadelli e Guido Bartorelli, insegnante di Storia dell'arte contemporanea e Correnti e tendenze dell'arte dal 1960 a oggi presso l'Università di Padova e esperto di avanguardie del primo Novecento. Il terzo personaggio è invece l'attore, regista e scrittore, Andrea Pennacchi. E' per questo che Natascha Lusenti la incontriamo all'Anfora, perché è questo il luogo che l'attore ha scelto per l'intervista. «Ha unito l'utile al dilettevole», scherziamo con la Lusenti. «Andrea ha scelto questo posto perché è un luogo simbolo della cultura della città», ci risponde ridendo. E' un programma che parla agli italiani nel mondo, oltre che mostrare le nostre bellezze ai tanti che in Italia non ci sono mai stati: «Un sgnore originario di Bari che vive in nordamerica da trentacinque anni e che si è commosso a vedere e rivedere la puntata. E' un lavoro per gli stranieri, è vero, ma ha anche una importanza sociale ed emotiva consistente». Parlando con Natascha Lusenti si percepisce un sincero apprezzamento per la nostra città: «Padova la trovo molto bella e sono stata io a proporla alla redazione. Ci avevo già lavorato e mi era piaciuta tantissimo. Poi il riconoscimento Unesco è qualcosa di importante e che va celebrato».