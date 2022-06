"The station", otto laboratori estivi e due aule studio per ragazzi adolescenti e preadolescenti

Si chiama The Station ed è la rassegna di otto laboratori estivi pensati dagli educatori della Cooperativa Centro Train de vie, dedicata ad adolescenti e preadolescenti padovani, che si svolgerà nei mesi di giugno, luglio e agosto al Parco Prandina e presso i locali della Cooperativa. A The Station si affiancano anche due aule studio estive coordinate da un educatore e dedicate rispettivamente ad alunni delle scuole medie e superiori.

Famiglie

«Abbiamo pensato a dei contenitori interessanti ed originali che riescano a catalizzare l’interesse dei ragazzi nelle fasce d’età 11-13 e 14-18 - spiega Elena Nobile, responsabile del settore educazione della cooperativa - Si tratta di adolescenti e preadolescenti difficilmente coinvolgibili in attività estive perché molto restii a partecipare ad eventi strutturati, tanto più che dopo due anni di chiusure forzate e diminuzione delle attività, hanno anche perso l’abitudine e la voglia di partecipare. Ecco quindi che i nostri laboratori, che prevendono un impegno al massimo di 2 ore a settimana, possono risultare attraenti, sia per i contenuti e le attività proposte, che per i potenziali incontri con coetanei che si possono fare. Si tratta, in ogni caso, di iniziative che richiedono un costo contenuto (in media 8 € ad incontro) e che possono essere approcciate da una larga fascia di famiglie».

Laboratori

Gli otto laboratori di The Station paziano dalla realizzazione di un canale Instagram, al foodblogging, da corsi di danza in stile Bollywood, ai giochi da tavolo, alla risoluzione di enigmi complicati in gruppo, dal cineforum, al club per scacchisti alle prime armi, fino ad arrivare a percorsi naturalistici di conoscenza e difesa del territorio. I laboratori sono dislocati al Parco Prandina e presso i locali della Cooperativa Train de vie, in via S. Maria Assunta, 4/int.4 (vicino al cinema Porto Astra).

Aule studio

Le aule studio estive, invece, sono 2: si tratta di spazi di studio comunitario, nei quali prepararsi agli esami di riparazione oppure svolgere i compiti delle vacanze in compagnia, coordinati da un educatore esperto. Alunni scuole medie: dagli 11 ai 13 anni, ogni lunedì e mercoledì di giugno, luglio e agosto, dalle 15:00 alle 16:30, al Parco Prandina. Alunni scuole superiori: dai 14 ai 18 anni, ogni lunedì e giovedì di giugno, luglio e agosto, dalle 15:00 alle 17:30, al Parco Prandina.