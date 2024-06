Il giovane cantautore padovano Thomas Avveduto esce con “Lunedì”, il nuovo singolo

Thomas Avveduto, cantautore padovano noto per essere apparso al popolare programma “Amici”, è uscito in questi giorni con la sua nuova canzone “Lunedì”, disponibile ora in tutti i canali digitali. Il giovane artista, che già nel 2020 aveva preso parte al programma Amici di Maria de Filippi, ha continuato il suo percorso artistico trovando come ottimo supporto il team di produzione dell’etichetta padovana Daigomusic, sotto la direzione artistica del produttore Nicola Albano. Thomas si è esibito con successo in uno show case con i suoi brani più richiesti alla Campionaria 2024 in Fiera a Padova e alla Notte dello Sport 2024 a Limena.

«Con Thomas abbiamo trovato subito una grande empatia e stiamo piano piano lavorando per la costruzione di un percorso artistico unico e completo – ha detto Albano - Thomas oltre che comporre i suoi brani, si sta dimostrando un valido performer e artista live, riscuotendo un discreto successo già nelle prime esibizioni live teatrali che abbiamo fatto».

Thomas Avveduto

Thomas ha 20 anni e vive a Limena. Ha iniziato a cantare a 11 anni prendendo lezioni di canto e strumento alla Daigo Music School dove lo segue la vocal coach Chris Lirussi. Ha partecipato a concorsi anche internazionali, tra cui il “Malta International Singer Festival” e “Top Voice International Festival” piazzandosi nelle primissime posizioni. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo “Piove con il sole” che ad oggi conta oltre 70.000 streams.

Di cosa parlano le tue canzoni?

«Scrivere per me è un po’ come una valvola di sfogo. Nel mio ultimo singolo “Lunedì”si parla di un amore finito e ripercorro nostalgicamente i momenti vissuti insieme ad una lei che ora non c’è più».

Come definiresti il tuo stile?

«Il mio genere è indie e mi piace utilizzare suoni vintage degli anni 80 e 90; sono influenzato da quello che ascolto, ma in studio assieme al mio produttore Nicola Albano stiamo lavorando accuratamente ad un’identità tutta mia».

Nostalgia dei tempi di Amici?

«Ogni tanto ripenso all’esperienza che ho fatto e che mi è capitata inaspettatamente. La rifarei altre mille volte, studiare lì in quel contesto mi ha aiutato molto nel mio percorso sia artistico che personale».

Ti definiresti un “tipo social”?

«Utilizzo i social perché oggi è fondamentale essere presente nelle varie piattaforme. Ci sono su Instagram ma soprattutto su TikTok, dove alcuni video mi hanno permesso di ampliare notevolmente la mia visibilità. Oggi credo che essere social consenta di avere una finestra aperta verso i fans, un contatto diretto con la community e la gente che ti segue».

Prossimi live in programma?

«Stiamo lavorando ad un progetto live completo, probabilmente adatto a locali predisposti per questo o per piccoli teatri. Mi auguro di incontrare sempre più gente che apprezzi la mia musica, e che decida di sostenermi attraverso le piattaforme digitali e i live».

