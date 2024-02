Passa la mozione di Tiberio: la salute mentale come bene in Comune

Approvata dal Consigliuo comunale la mozione “Promozione del sostegno alla salute mentale attraverso la condivisione del manifesto “Salute mentale bene in Comune”, presentata dal consigliere delegato al progetto Città Sane Oms, Ivo Tiberio. Tiberio è salito alle cronache soprattutto per l'eroismo mostrato durante la pandemia, quando da primario della Terapia Intensiva ha salvato molte vite. E ora il suo lavoro s'intreccia con quello del parlamentino di Palazzo Moroni. «La salute mentale non è solo assenza di malattia - dichiara il consigliere Tiberio - ma è una parte intrinseca del benessere individuale e collettivo; pertanto è necessario promuoverla, proteggerla e prendersi cura di coloro che di salute mentale hanno bisogno. Il Comune di Padova con il progetto Città Sane segue con attenzione tutto quanto riguarda la salute e il benessere dei cittadini. In particolare, i temi legati alla salute mentale sono stati portati all’attenzione dell’ultimo Consiglio Comunale dando vita a un dibattito costruttivo, accolto da ampio consenso, sulla necessità di stimolare le istituzioni per l’adozione di risposte strutturali, per una efficace presa in carico delle persone – spesso anche giovani e adolescenti - affette da queste problematiche, al fine di ridurre la loro sofferenza, preservarne la dignità liberandole dallo stigma e dalle discriminazioni, e per promuovere lo sviluppo delle nostre comunità».

La mozione

«La mozione, che si snoda attorno a concetti fondamentali e di grande valore sociale e politico quali la salute pubblica, i diritti umani e lo sviluppo socioeconomico, impegna l’Amministrazione a favorire e promuovere il lavoro integrato della rete socio-sanitaria composta da Comune, Aziende Sanitarie, Istituzioni, Enti e Associazioni per garantire la presa in carico e l’elaborazione di strategie e politiche di promozione, prevenzione e cura della sofferenza mentale in tutte le età della vita - spiega Tiberio - .Pone inoltre l’accento su temi quali l’importanza del benessere psicologico, la prevenzione e l'incremento di azioni a sostegno di attività e programmi sulla salute mentale in tutti gli ambiti di vita (scuola, famiglia, lavoro, vita sociale) che non possono non coinvolgere tutte le Istituzioni interessate. Attraverso la mozione, viene richiesto inoltre al Comune di considerare la salute in generale e quella mentale in particolare collanti delle politiche di welfare, di promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone colpite da disturbi mentali e di far propria l’idea che: “Non c’è salute senza salute mentale”».

Oms

«Tra gli impegni dell’amministrazione, infine, la promozione e il sostegno del progetto promosso dalla Rete Italiana delle Città Sane, orientato a una maggiore salvaguardia della salute mentale attraverso la condivisione dei principi e dei valori del manifesto “Salute mentale bene in Comune”. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), i disturbi mentali - una delle principali fonti di sofferenza e disabilità nel mondo - sono in progressivo aumento: quasi una persona su dieci a livello globale vive con almeno un disturbo mentale. La pandemia Covid-19 ha incrementato questo numero ed è sempre più manifesto il suo preoccupante impatto diretto sulla salute psicologica della popolazione più giovane».