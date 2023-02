Tim down, problemi di connessione per milioni di utenti. Padova tra le città con maggiori disservizi

Prima il problema per molti utenti all'accesso alle mail di Libero e Virgilio, oggi, domenica 5 febbraio, è addirittura il colosso delle telecomunicazioni TIM ad avere dei problemi.

Connessione

Per tantissimi clienti impossible connettersi a Internet sia da rete fissa che da mobile. Migliaia le segnalazioni anche nella nostra regione e in provincia di Padova. L'azienda, dopo diverse ore di disservizi non c'è ancora una nota ufficiale da parte di Tim. Ma in realtà il problema coinvolge anche altri gestori. L'Italia, secondo quanto rilevato dall’osservatorio specializzato NetBlocks, si trova nel bel mezzo di una grave interruzione di Internet con un impatto elevato per il principale operatore Telecom Italia; i dati di rete in tempo reale mostrano la connettività nazionale al 26% dei livelli ordinari. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda.

Padova

Come mostra il grafico qui sotto, Padova è una delle città con maggiori disservizi, preceduta solo da Arezzo, Milano, Genova, Torino, Bologna e Roma. La Polizia Postale ha escluso attacchi hacker: si tratta di un problema tecnico della TIM.