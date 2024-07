Nuovo ospedale di Padova, il Pd vota per Tina Anselmi

«Già da tempo abbiamo presentato una mozione che chiede al Consiglio e alla Giunta regionale di esprimersi a favore dell'intitolazione del nuovo ospedale di Padova a Tina Anselmi. La notizia dell'avvio di una petizione popolare che sta raccogliendo molte adesioni attorno a questa ipotesi non può che far piacere e va sicuramente sostenuta. Riteniamo infatti che dedicare alla madre del sistema sanitario nazionale questo nuovo ed importante complesso sia non solo il meritato riconoscimento nei confronti di questa straordinaria figura di donna e di politica, ma abbia il significato di un impegno per la difesa del sistema pubblico, oggi alle prese con tanti problemi e a rischio di smantellamento». Lo dicono le consigliere regionali del Pd Veneto, Anna Maria Bigon e Vanessa Camani.