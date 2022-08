Tipici d'autore, la vetrina d'autore per le eccellenze padovane

Mare e primizie padovane. Una particolarissima vetrina, fatta di tipicità stagionali, è stata svelata ieri 27 agosto ai Bagni Primavera di Rosolina Mare. Decine di turisti hanno avuto la felice opportunità di degustare i prodotti della provincia: vini Doc dei Colli Euganei, meloni e angurie della Bassa, formaggi e salumi dell’Alta. “Tipici da spiaggia”, organizzata da Sib-Sindacato Italiano Balneari di Fipe-Confcommercio e da Cia Agricoltori Italiani, è stato un momento di riflessione sull’agricoltura padovane e veneta - fra rincari delle materie prime, siccità, e inflazione galoppante – ma soprattutto di valorizzazione della stessa.

Cia

«Oggi non possiamo prescindere da questo strategico comparto – ha analizzato il presidente di Cia Veneto, Gianmichele Passarini – che, unito al turismo, può far fare il salto di qualità all’intero territorio. La politica si deve rendere conto, una volta per tutte, che il ruolo del primario è centrale. È un lavoro, il nostro, che va riconosciuto in maniera equa. Siamo chiamati a far capire ai cittadini che il primario ha delle potenzialità enormi – ha concluso - L’attuale congiuntura è complicatissima, tanto per le famiglie che per le imprese. Tuttavia, facendo squadra, pre con le Istituzioni, abbiamo davvero la possibilità di uscirne».