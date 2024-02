Laurea Giulia Cecchettin, la relatrice Todros: «Ricordiamola quotidianamente nelle nostre aule»

Questo il discorso di Silvia Todros, relatrice della tesi di laurea di Giulia Cecchettin:

«Buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio per la possibilità che mi è stata data di essere qui, oggi, a ricordare Giulia Cecchettin insieme a voi. Ho avuto l’occasione di conoscere Giulia circa un anno fa: un giorno si è trattenuta a parlare con me al termine di una lezione e mi ha chiesto la disponibilità fare da relatrice nella preparazione della tesi che avrebbe concluso il suo ciclo triennale di studi in Ingegneria Biomedica. Tra gli argomenti proposti, Giulia ha scelto di approfondire lo stato dell’arte dello sviluppo di biomateriali per la ricostruzione chirurgica e la rigenerazione dei tessuti tracheali, confrontando le diverse soluzioni presentate nella recente letteratura scientifica. Giulia ha lavorato con impegno per approfondire queste tematiche e ha dato un buon contributo nell’evidenziare gli aspetti critici delle attività di ricerca in corso e i potenziali sviluppi futuri in questo ambito. Sicuramente molte persone più vicine di me a Giulia, i suoi familiari ed amici, possono dare una descrizione più precisa e approfondita del suo carattere. Io ne ho potuto avere un’impressione necessariamente mediata dal contesto universitario. Tuttavia, quello che più mi ha colpito di Giulia è stato il suo modo di fare estremamente corretto, il suo impegno serio e costante, il suo atteggiamento gentile e attento. Purtroppo oggi Giulia non è qui per poter ascoltare il mio apprezzamento verso il suo impegno. Di fronte alla tragedia che è accaduta, mi è difficile pensare che la mia valutazione positiva del suo lavoro di tesi, la sua buona media nei voti d’esame o un bel voto di laurea possano avere importanza. Penso, però, che sia importante ricordare Giulia, in questo giorno in cui le viene conferita la laurea portando a compimento il percorso di studi, ma soprattutto ricordarla come una giovane donna molto determinata nel costruire il suo futuro e caduta, invece, vittima di violenza contro le donne. Ricordiamola quotidianamente nelle nostre aule e facciamo sì che nessun atteggiamento di discriminazione e violenza trovi spazio nella nostra Università».