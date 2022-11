Tony Gallo porta i suoi personaggi al Parcheggio Contarine

Otto giorni ininterrotti di lavoro per portare a termine una nuova, maestosa opera. Non si è risparmiato neppure questa volta l'artista padovano Tony Gallo. Gli è stato chiesto di trasformare delle enormi pareti grigie e le aspettative non rimarrno certo deluse. Sono già tantissimi coloro che si sono affacciati a vedere un'opera imponente in cui sono raffigurati i colorati e fantasiosi personaggi che animano le opere di Tony Gallo, rappresentati mentre spiccano il volo. A supportarlo nel lavoro un altro artista patavino, Boogie.