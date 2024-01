Topi al nido di Altichiero, 50 bambini rimandati a casa per la disinfestazione urgente

Torneranno solo domani, 11 gennaio, a scuola i piccoli del nido "Chiara Lubich" di via Edrone ad Altichiero dopo una brutta avventura con i topi. Al rientro dalle vacanze natalizie, infatti, i genitori che avevano accompagnato da poco i figli hanno ricevuto un messaggio che li invitava a tornare a prendere i figli a causa di una “disinfestazione urgente”. Solo dopo hanno saputo che si trattava di una dinfestazione di topi.

Il quartiere

A denunciare il fatto due componenti della Consulta 2 Nord, Rossella Salvan e Giovanni Cudin: «Mamme e papà ci hanno sottolineato che, dopo tre settimane di chiusura, era per loro difficile credere che i roditori fossero solo un problema del giorno - hanno affermato i due i membri della Consulta -. Fa pensare quanto accaduto perché a questo punto si potrebbe arrivare a dubitare anche dell’igiene e dei protocolli seguiti per la conservazione dei cibi. Se i piccoli roditori sono entrati nella struttura è perché hanno trovato del cibo. Si tratta dell’ennesimo esempio dello stato di poca manutenzione e cura che caratterizza molti degli istituti che ospitano i figli di noi cittadini, lo stesso Chiara Lubich è stata oggetto di diverse segnalazioni per la copertura del giardino di inverno ammalorata nella quale penetrava acqua nei giorni di pioggia bagnando il salone con tutte le problematiche annesse - hanno concluso -. Chiediamo una revisione puntuale dei luoghi destinati ad una fascia di popolazione così delicata e che purtroppo non può esprimere da sola il proprio malcontento. Consideriamo infine chi pensa a questi genitori che si sono trovati in emergenza a lasciare i piccoli a casa dei nonni o con babysitter per poter avere un’alternativa all’asilo. Quando si tratta di pagare le rette la puntualità è d’obbligo, però non è lo stesso nel momento di avere cura per l’igiene dei luoghi d’istruzione».

Le parole dell'assessora Piva

Cristina Piva, assessore alle politiche educative e scolastiche: «Siamo subito stati informati dal personale scolastico - spiega - .Gli insegnanti se ne sono accorti perchè avevano rinvenuto delle carte rosicchiate e degli escrementi indubbiamente prodotti da topi. In via prudenziale hanno quindi avvisato i genitori affinché si recassero a riprendere i figli prima dell’orario mensa, ipotizzando che avessero potuto contaminare la cucina. Abbiamo avvisato la ditta della quale si serve l’amministrazione per le disinfestazioni e hanno provveduto a bonificare il nido. È stato rinvenuto un solo topo e nessun nido. Poi si è proceduto a sanificare tutto l’edifico perché i piccoli gattonano, i loro lettini sono bassi quindi sono stati sterilizzati».