Torna la Campionaria, dal food al tempo libero si riparte da Zaia e Gene Gnocchi

Cinque padiglioni con proposte che spaziano dal food allo shopping, dalle auto al tempo libero, dall’arredo agli utili&introvabili per la casa. Un programma di oltre 100 eventi in nove giorni, tutti gratuiti, fra spettacoli live, talk, laboratori e dimostrazioni. Campionaria Padova torna, attesissima, dal 13 al 21 maggio 2023 in Fiera a Padova: l’appuntamento con la più antica Fiera d’Italia e al contempo la fiera multisettoriale più grande del NordEst riserva quest’anno tante conferme e altrettante novità.

Format civico 78

Il momento inaugurale, sabato 13 maggio alle 11.30 con la partecipazione del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni cittadine, darà il via a un imponente programma di appuntamenti. Ai grandi eventi live in calendario tutte le sere sul palco esterno si affianca il nuovo programma dell’area Civico 78 con un format ideato proprio per Campionaria. Ogni giorno alle 18.30 è in calendario un talk a tema, in cui il dialogo fra gli ospiti, con taglio leggero, si intreccerà alla musica proposta dai talenti della scena musicale padovana, in linea con lo spirito di Campionaria che da sempre è anche “la Festa della Città”. Un programma disegnato in collaborazione con Davide Antonio Pio e con lo studio creativo padovano Fortissimo. Il calendario di Civico 78 si apre sabato 13 maggio con un dialogo a quattro voci a tema Perturbazioni poetiche accompagnato dalle note del flamenco, domenica 14 la giornalista Anna Sandri e il “cacciatore di labirinti” Ettore Selli dialogano attorno al tema dei Labirinti accompagnati dalle note della musica balcanica, lunedì 15 sarà la volta della professoressa di psicologia dello Sviluppo Daniela Lucangeli protagonista del dialogo La parola a noi sulle note di Elisa Bonomo accompagnata da un orchestra di chitarra e violini. Martedì 16 voci ed esperienze a confronto attorno al tema Cibo, in che senso? accompagnato dal funk di Jamesia, mercoledì 17 – in collaborazione con La Fiera delle Parole – il professore più amato d’Italia Enrico Galiano sulle note di Singing Woods presenta il suo nuovo libro Geografia di un dolore Perfetto (Garzanti Editore), giovedì 18, a ritmo di jazz con il Francesco Cigana Quartet, ecco il talk Padova Sociale che mette a confronto alcune voci ed esperienze del Terzo settore. Venerdì 19 l’istrionico Gene Gnocchi presenta il suo libro Tennispedia accompagnato dal piano di Lorenzo Tonon, sabato 20 maggio ecco, a suon di jazz, il viaggio nello spazio e nel tempo attraverso I quartieri di Padova con il geografo Andrea Pase e la commissione stranieri di Padova. Infine, domenica 21 maggio il sociologo Stefano Allievi, accompagnato alle note di Falou Seck, presenta il nuovo libro Dizionario del Nordest. Contributi per l’analisi di un immaginario (Ronzani editore).

Gli spettacoli live

Dal latino-americano, all’hip hop, al ballo liscio, alla musica anni 80, ai concorsi di bellezza, ai balli di gruppo, alle band e il gran finale del Guitar show: il programma di spettacoli nell’area esterna, curato per Padova Hall da Contatto srl, agenzia esclusivista degli eventi di Radio company, Radio 80, Radio wow e Radio Padova propone ogni sera un programma di spettacoli live. Immancabile l’appuntamento con le selezioni di Miss Italia, sabato 13 maggio alle 20.30, e con Mister Italia, in programma domenica 14 maggio alle 20.30. Le due serate conclusive, sabato 20 maggio e domenica 21 maggio, organizzate da Guitar Show vedranno in scena alcuni fra i più grandi chitarristi della scena musicale nazionale e internazionale.

Il sistema Padova

Grazie al supporto della Camera di Commercio di Padova, Venicepromex - Agenzia per l’internazionalizzazione del sistema camerale veneto, in occasione della Campionaria ha voluto raccogliere in uno spazio comune Enti, Istituzioni ed Associazioni di categoria del territorio patavino oltre che Associazioni di volontariato e di promozione sociale. Lo stand condiviso, all’interno del padiglione 8, funge da collettore per i protagonisti del “Sistema Padova”. Accanto a questo spazio ci sarà un’area dedicata agli eventi e talk che animeranno i nove giorni di fiera: sono in programma oltre 20 appuntamenti con l’obiettivo di portare all’attenzione dei presenti le eccellenze e unicità del territorio, con una particolare attenzione ai temi sociali.

Le famiglie

Nel padiglione 4, In famiglia, un’attenzione speciale è dedicata ai più piccoli. Dopo il successo registrato nel 2022, torna l’appuntamento con i laboratori gratuiti per bambini promossi da Fism Padova – Federazione italiana scuole materne con proposte che spaziano dallo sport alle letture animate, dalla musica alle attività creative, all’inglese al teatro (registrazione obbligatoria su www.campionaria.it). Sempre atteso e sempre nuovo l’appuntamento con Scondizonaria, con un programma di laboratori, dimostrazioni e consulenze gratuite dedicate agli amici a quattro zampe, mentre Croce Verde Padova propone dimostrazioni di primo soccorso. Per i più piccoli ecco anche la pista dedicata all’educazione stradale allestita dalla Polizia Locale di Padova e la pista dei mini-quad. Sabato 20 maggio dalle 10 alle 12 è in scena lo spettacolo Noi Siamo Stelle saggio teatrale liberamente tratto dall’omonimo libro per bambini. Una proposta che nasce da un’esperienza guidata dall’educatore Irpea padovano Denis Varotto: 100 alunni della scuola primaria Francesca Randi di Padova insieme ad un gruppo di giovani con disabilità dei centri diurni della Fondazione Irpea hanno lavorato insieme su uno spettacolo dedicato al valore della diversità. In Campionaria anche la possibilità di scoprire da vicino “il mestiere” di alcune fra le figure impegnate sul fronte della tutela della sicurezza nel territorio, avvicinando le forze dell’ordine ai cittadini: Nel padiglione 4 saranno presenti quest’anno la Polizia, i Carabinieri, l’Esercito e la Guardia di Finanza che per tutta la durata della manifestazione saranno a disposizione per incontrare i cittadini. Nella giornata di chiusura, domenica 21 maggio, è in programma alle 17.30 il concerto della Fanfara della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”.

Piazza Apulia

PiazzaAPULIA è invece uno spazio nato dalla partnership Associazione Pugliesi Padova - Associazione Sogno Salentino per favorire la promozione delle eccellenze produttive pugliesi e le tradizioni folkloristiche dal Salento al Gargano. In Galleria 78 sarà allestita una mostra del “Saper fare pugliese”, il Centro di Cultura Popolare propone i “Canti d’amore” e “Pizziche te core” concerto-spettacolo con ballerine di pizzica del Salento e Tarantella del Gargano. PiazzaAPULIA è finanziata da ARET (Agenzia Regionale per il Turismo Pugliapromozione) e inserita nel programma “Promozione della Puglia nel Mondo costituito da attività volte alla promozione della destinazione Puglia”. Grazie alla sinergia tra l’Associazione Calabresi Veneto e l’Associazione Pugliesi Padova, da lunedì 15 a domenica 21 maggio è inoltre in programma Tacco & Punta Fest, ideato per far conoscere la culla della civiltà europea della Magna Grecia, con eventi culturali e conviviali per la promozione turistico territoriale delle due regioni.

Le esposizioni

Idee da abitare, shopping, food, utili & introvabili, in famiglia, tempo libero, auto: questi i macrosettori di Campionaria 2023. Idee da abitare (pad.5) dà spazio alle tendenze per arredare casa con un focus sul mondo del garden. Shopping (pad.7) l’area tutta dedicata all’abbigliamento, alla moda e accessori, ma anche agli articoli da regalo e all’artigianato con proposte che arrivano anche da “mondi” lontani: un viaggio suggestivo attraverso tradizioni, profumi e colori con offerte di qualità a portata di tutte le tasche. Gusti e sapori dalle diverse regioni italiane – fra specialità, degustazioni e prodotti dop - fanno dell’area dedicata al food (pad7) uno dei settori che da sempre caratterizzano la proposta di Campionaria Padova. Tempo libero (pad 8) è lo spazio dedicato alle passioni, fra idee creative per il tempo libero, proposte culturali nel territorio, soluzioni-vacanza en plein air e tanto tanto altro. Al padiglione 8 anche uno spazio tutto dedicato alle novità del mondo dell’auto e l’area utili & introvabili con i prodotti indispensabili per gestire la casa. Divertimento ed esperienze da vivere gli ingredienti dell’area In famiglia (pad 4) fra laboratori, animazioni, percorsi didattici e un focus speciale dedicato agli “amici a quattro zampe”.

Info

L’ingresso a Campionaria è gratuito. Orari di apertura: sabato 13, domenica 14 e domenica 20 dalle 10 alle 24; dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 24.00, domenica 21 dalle 10 alle 22. Info e programma completo su www.campionaria.it

Per accogliere i visitatori di Campionaria, dal 15 al 19 maggio la mostra Lost Hangar, dinosauri rivelati (ingresso a pagamento), sarà aperta al padiglione 1 dalle 16.30 alle 21. Non solo, per tutto il periodo di Campionaria alla biglietteria di Lost Hangar in Fiera saranno applicati dei prezzi speciali, restano invariati i prezzi di prevendita. Per maggiori info: https://italmostre.it/dinosauri-rivelati/