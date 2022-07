Con il Giordani bis tornano anche le consulte di quartiere, ecco come partecipare

Dopo l’insediamento del Consiglio Comunale del 5 luglio scorso, inizia l’iter per la nomina delle nuove Consulte Quartiere, lo strumento messo a punto dall’Amministrazione con l'obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine alla vita della città, di coinvolgere un ampio numero di persone nelle scelte che riguardano i singoli rioni, nella gestione dei beni comuni, nella vita sociale e culturale dei luoghi in cui si vive e si opera. Il regolamento delle Consulte prevede vengano costituite entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale. Per i cittadini e le cittadine che intendono mettersi a disposizione c’è quindi tempo fino al 5 agosto per l’iscrizione agli albi territoriali, ed è possibile farlo su Padovanet alla pagina dedicata. Nei successivi 60 giorni, entro quindi il 5 ottobre, al Consiglio Comunale spetterà il compito di nominare i membri delle 10 Consulte territoriali, che resteranno in carica per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio Comunale. Spiega conme l'assessora al decentramento, Francesca Benciolini