Tornano I Gatti più belli del Mondo: in Fiera il 14 e il 15 gennaio

Presentata l’Esposizione Internazionale Felina con la presidente del Club Felino Verona Maria Sole Farinelli insieme al presidente di Padova Hall Nicola Rossi. Presente anche l’ideatrice e co-organizzatrice dell’Expo Costanza Daragiati. È stata Costanza, nel 1978, a portare in Italia, per la prima volta, una mostra felina. Da allora non si è mai fermata, organizzando numerosi eventi in tutta Italia e facendo diventare Padova una tappa fissa. Tornano quindi a Padova, dopo tre anni di stop a causa pandemia, ‘I Gatti più belli del mondo’. Sabato 14 e domenica 15 gennaio appuntamento con l’Esposizione Internazionale Felina ‘targata’ E.N.F.I. Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.

«L’ultima edizione a Padova risale al gennaio 2020, poche settimane prima dello scoppio dell’emergenza Covid – afferma il presidente di Padova Hall Nicola Rossi - è un ritorno attesissimo quello dell’Esposizione Internazionale Felina, manifestazione storica che apre il nostro calendario fieristico 2023 e richiamerà anche quest’anno migliaia di appassionati e famiglie in arrivo da tutto il Veneto. Una grande festa di pubblico ma anche un’occasione di sensibilizzazione, di informazione e di formazione. I visitatori, fra cui tantissimi bambini, avranno la possibilità di ammirare gli oltre 300 felini provenienti da tutta l’Italia presenti nella due giorni, ma anche di approfondire la conoscenza del gatto: dalla comunicazione, ai segreti per la loro cura e benessere, fino ai consigli dei veterinari o alle curiosità legate ai vizi felini». In Fiera appassionati e curiosi potranno vedere dal vivo decine di razze differenti, dai giganti Maine Coon all’affascinante Bengala. Conoscere particolarità e carattere di ogni micio. Scoprire come comunicare con loro, dalla posizione delle vibrisse, i baffi che si trasformano in veri e propri radar, ai movimenti delle orecchie o all’apertura di occhi e pupille. Vedere come gli amici a quattro zampe vengono curati. Tante le curiosità, dal ‘trucco e parrucco’, ai vizi felini. Ma non solo. Saranno presenti anche veterinari e nutrizionisti ai quali poter chiedere informazioni. Un viaggio a 360 gradi nel mondo felino.

Il pubblico potrà assistere anche al campionato E.N.F.I. e ai ‘ring’, che vedranno impegnata una giuria internazionale, con un team di giudici tutto al femminile: Chiara De Luca, Genevieve Franc, Alla Serimoglu, Alina Igor. Professioniste che valuteranno standard estetici, bellezza e carattere di ogni gatto. Per categoria: cuccioli, adulti, interi o neutri. Per poi decretare il più bello in assoluto. I visitatori potranno partecipare alle premiazioni in diretta, che coinvolgeranno soprattutto i più piccoli i quali avranno garantito l'accesso gratuito se minori di dieci anni. L’evento è organizzato da Club Felino Verona, sotto l’egida dell’E.N.F.I. - Ente Nazionale Felinotecnica italiana, in collaborazione con Movimento Azzurro. Major sponsor Farmina.