Tornano i soggiorni climatici (e i contributi) per i soggiorni climatici degli over 60

L’Ufficio Attività Creative Terza Età del Comune di Padova organizza nuovamente i soggiorni climatici per cittadini padovani over 60 in località di mare e montagna nei mesi di giugno e settembre 2022. «Dopo un periodo in cui siamo stati costretti dalla pandemia ad annullare i soggiorni climatici, torniamo il prossimo anno a mettere in campo quest'iniziativa sempre apprezzata da molte persone anziane - ha sottolineato l’assessora al sociale Marta Nalin - che contribuisce ad aumentare il loro benessere e permette di trascorrere tempo di qualità in compagnia e mantenendosi attivi».

La salute (e l'Isee)

Poichè l’obiettivo principale era e rimane quello di tutelare la salute dei cittadini, sarà garantita l’applicazione delle misure di sicurezza in materia di Covid-19 disposte dal Governo e dal Ministero della Salute. Per partecipare è necessario essere residenti a Padova, aver compiuto 60 anni, essere autosufficienti e in condizione non lavorativa. Anche per l’edizione 2022, il servizio prevede il trattamento di pensione completa ed il trasporto, oltre alla presenza di un animatore per la durata di tutto il periodo di soggiorno. Il Comune riconoscerà un contributo a sostegno del costo del soggiorno per coloro che presentino una dichiarazione Isee inferiore ai 20 mila euro. Nella domanda di iscrizione è possibile esprimere la preferenza per la destinazione e selezionare periodi e durate diversi.

Dove

Nel mese di giugno sono previsti soggiorni di due settimane a: Jesolo, Caorle, Sottomarina, Riviera Romagnola, montagna 700/800 metri e 1000 metri. A giugno è previsto anche un soggiorno di 8 giorni (sette notti) in Riviera Romagnola. Nel periodo tra fine agosto e inizio settembre sono previsti soggiorni di due settimane a: Sottomarina, Riviera Romagnola, montagna 700/800 e 1000 metri.

Come partecipare

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità online entro il 31 dicembre 2021 compilando il modulo al seguente link:https://solidali.welfarex.it/padova_soggiorni_climatici. Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica. Per chi ne avesse bisogno è prevista l’assistenza nella compilazione fornita dal servizio “Chiamaci pure”, uno sportello telefonico di supporto che risponde al seguente numero: 049 2323009, il lunedì e il giovedì dalle 9:00 alle 12:00, E-mail:chiamacipure@comune.padova.it. Ulteriori informazioni sui soggiorni sono consultabili sul sito www.padovanet.it.

È possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Attività Creative Terza Età al 049 8205088; risposta telefonica: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30. E-mail: soggiorniclimatici@comune.padova.it.