Dopo Pasqua arrivano 60 Street Tutor antimovida nelle piazze, al Portello e nei quartieri

Dopo Pasqua tornano gli street tutor nelle piazze. E in più vigileranno anche sui quartieri. Martedì scorso la giunta ha dato il via libera per assumerne 60, dopo l'esperimento di novembre e dicembre scorso, quando però erano solamente dieci i mediatori della notte attivi. Gli street tutor saranno presenti al Portello il mercoledì sera dalle 23 alle 2 di notte e in Piazza dei Signori il venerdì e il sabato nello stesso orario. Dieci operatori per ogni sera. «In più nell’ambito di un attenzione sempre continua verso i quartieri e in costante coordinamento con le Forze dell’Ordine, per due o tre sere alla settimana, altri 20 street tutor per ogni turno saranno dislocati in altre zone della città particolarmente sensibili -annuncia l'assessore alla sicurezza, Diego Bonavina - .Con questa ulteriore sperimentazione partiremo dai quartieri Arcella e Palestro, ma sarà sempre possibile con grande flessibilità operare in altre zone e quartieri della città». Sono conosciuti come mediatori della notte, figure appositamente formate per controllare che le serate padovane non finiscano nel degrado di alcol e rumore. Sono facilitatori di strada specifici per le zone della movida, nuove figure professionali che possono essere impiegate in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti. «Da adesso sperimenteremo un ausilio in più utile per mediare e accompagnare la cittadinanza nelle sue esigenze – aggiunge il sindaco, Sergio Giordani - .Non più solo in centro ma anche nei quartieri, e se funziona dopo un confronto con le persone che abitano i luoghi e le Istituzioni preposte lo faremo anche altrove».