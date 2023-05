Torneo Gold Italia, a Caorle i primi titoli individuali dell'anno. Trionfa la piccola Emma Bertazzo

Si e' svolto il 6 maggio il Torneo nazionale Gold Italia allieve 1, nella città di Caorle. Sono scese in pedana le migliori ginnaste classe 2013/2014 italiane e, dopo una prova convincente, la piccola ma determinata Emma Bertazzo conquista il primo gradino del podio. A seguire la sua compagna di squadra Giulia Batrincea chiude al 14 posto su 29 atlete partecipanti. Un momento di forte emozione per la società Aurora Montegrotto e grande soddisfazione per le due atlete, classe, classe 2013. Un risultato importante, che per la prima volta arriva nel territorio termale.

Aurora Montegrotto

A coordinare il tutto la responsabile tecnica Ketty Tomasini che supporta e gestisce la società Aurora Montegrotto da anni. «Un ringraziamento speciale - commentano dall'amministrazione comunale - va alla tecnica e responsabile del settore Gold Erika Berion, che con il suo carisma, grinta e determinazione porta avanti da settembre il lavoro con questo importante settore. Una nota di merito anche per Aurora Cameran, Vittoria Salvato e Giada Bertazzo che supportano le ginnaste, con impegno e dedizione».