Un concorso di idee per rivitalizzare la Torre dell'Orologio: l'iniziativa

La Camera di Commercio di Padova in collaborazione con il Comune di Camposampiero promuove un concorso di idee per rivitalizzare e animare uno dei luoghi simbolo della città, la Torre dell’Orologio detta anche Torre di Porta Padova durante la primavera estate 2021 (maggio-settembre).

Bando

Il bando aperto fino al 23 aprile 2021 e disponibile sul sito della Camera di Commercio, si rivolge a soggetti pubblici e privati in forma singola o associata interessati a presentare un progetto di rilancio del piano terra della torre con finalità culturali, sociali, di intrattenimento o anche di natura commerciale, sempre nel rispetto degli spazi e della storia dell’edificio medievale, bene monumentale vincolato di proprietà del Comune di Camposampiero. Il concorso di idee rientra nel progetto di valorizzazione del distretto del commercio di Camposampiero denominato “Tra Torri e Acque”, approvato e cofinanziato dalla Regione del Veneto, e prevede un premio economico pari a 7.000 euro (erogato in due tranches) per il soggetto vincitore. Commenta Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova: «Con la pandemia e le conseguenti restrizioni abbiamo visto sempre più i centri delle nostre città spopolarsi a causa anche delle chiusure di alcune attività commerciali. Il concorso di idee promosso con il Comune di Camposampiero vuole essere un esempio virtuoso e partecipato di rivitalizzazione di uno spazio attorno al quale si concentra la vita e la storia della città che può fare da propulsore a tutte le attività commerciali attorno ad esso, messe a dura prova dalla crisi pandemica».