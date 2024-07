Taglio del nastro di Zaia della cassa di laminazione per il torrente Riale

Alla presenza del presidente del Veneto, Luca Zaia, dei vertici del Consorzio guidati dal presidente, Enzo Sonza e di numerose autorità politiche ed istituzionali della Regione e del Territorio, è stata inaugurata la cassa di laminazione per il torrente Riale. La tempesta Vaia che ha colpito particolarmente il Veneto a fine ottobre del 2018, ha attivato una serie di misure di prevenzione finanziate dalle Protezione Civile Nazionale. Tra queste la realizzazione del bacino di laminazione a monte della SPV tra Breganze e Colceresa. Dal 2019 il Veneto è stato fortemente impegnato su questa partita, che ha coinvolto il Consorzio di bonifica Brenta con vari interventi e un progetto esecutivo, per un finanziamento complessivo di 9.146.000 euro. Con un contributo di 1.500.000 di euro, transitato tramite la Regione Veneto, il Consorzio di bonifica Brenta ha progettato e realizzato la messa in sicurezza del corso del torrente Riale oggetto anche della pulizia e risezionamento spondale di 900 metri per un costo di 550.000 euro.

L’intervento si è reso necessario nel tratto in cui il torrente Riale è arginato e in prosecuzione di un intervento già realizzato qualche anno prima con fondi regionali. Tale corso d’acqua, come altri della zona, ha subito vari eventi critici e necessita inderogabilmente di ricalibratura e protezione per aumentarne la resilienza, anche per la presenza limitrofa della Superstrada Pedemontana Veneta e della sua complanare realizzata in trincea. Complanare che nel maggio del 2019 e successivamente a fine agosto del 2020 è stata interessata nella rotatoria di via Breganzina/Nuova Gasparona dall’esondazione del torrente Riale. Da qui, in sinergia con i comuni di Breganze e Colceresa, l’avvio dello studio per porre un rimedio strutturale al pericolo di esondazione. Il bacino permette di accrescere la sicurezza mitigando così il rischio idraulico a beneficio dell’intero territorio a valle, alleggerendo i torrenti ricettori quali il Laverda e l’Astico Tesina affluente del Bacchiglione da sempre sorvegliato speciale per la città di Vicenza. L’acqua raccolta nel bacino, una volta transitata la piena. viene rilasciata gradualmente nel torrente Laverda.