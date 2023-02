Toson: «Padova centro nazionale per aiuti a Ucraina. Non più console? Vero, ma non cambia nulla»

Marco Toson, è notizia fresca, non è più console onorario di Ucraina per le Tre Venezie. «Ho dato tanto perl'Ucraina, ma sarò ancora di supporto per la popolazione ucraina. Non cambia il mio status dopo ventidue anni, non era per me un vanto essere console». Gli facciamo notare che è curioso che accada proprio ora: «C'è sempre qualcuno a cui piace prendersi attestati non suoi», ci risponde ironizzando. E' appena rientrato da Kiev, era al seguito della premier Meloni nel suo viaggio di cui tanto si è parlato. In questo anno di guerra, Toson, è stato uno dei primi a darsi da fare per aiutare chi fuggiva dalla guerra o chi era costretto sotto le bombe. Il suo prodigarsi è stato evidente dal primo momento. Da circa venticinque anni ha costruito un forte legame con quella terra, dove ha sempre l'imprenditore nel settore edile. Ora invece la sua attività principale è la fondazione Hope, che ora è supportata da diverse grandi associazioni tra cui Confindustria.

La sede di Hope si trova in via Montà ed è stata messa a disposizione dal Comune che già aveva concesso l'uso di magazzini della protezione civile per la raccolta aiuti. Di fatto è il centro di coordinamento nazionale per le iniziative e supporto dell'Ucraina dall'Italia. «Nell'ultimo viaggio a Kiev sono stati consegnati 57 generatori di ultima generazione, per ospedali e scuole. Sono arrivati da aziende sparse in tutta Italia ma è qui il luogo dove tutto si concentra per poi essere trasferito alla sede di Hope di Kiev da dove poi si occupano di far arrivare a chi serve. «Se all'inizio si raccoglievano scarpe e vestiti, oggi c'è un lavoro di maggior coordinamento. Si individua quale sia il bisogno e si agisce di conseguenza. Ci sono realtà di tutti i tipi che si appoggiano a noi proprio per far arrivare ciò che serve. Serviva un coordinamento a fronte di tanta spontanea generosità». Ma parlando con l'ex console si evince che coinvolti negli aiuti ma anche in grandi investimenti, ci sono tante aziende. Toson erano cinque anni che era presidente di Confindustria Ucraina, adesso però è passata sotto il controllo di Roma. A Kiev, ora, è stata aperta anche una sede, con tanto di comunicazione social da parte del presidente Carlo Bonomi. Nella foto che ha postato sui suoi canali e su quelli di Confindustria, proprio Bonomi indica il palazzo dove è ubicato l'ufficio. Si tratta però non di un edificio qualunque, ma dell'ambasciata italiana. Bisognerebbe chiedersi se è opportuno che l'ambasciata italiana ospiti un'associazione privata, che rappresenta tra le altre alcune aziende con grandi conflitti di interesse visto che dentro Confindustria ci sono anche le aziende di stato come Eni, ad esempio. A parte il tema di opportunità, sta di fatto che del lavoro di Toson ne sta beneficiando o ne vorranno a beneficiare in tanti che probabilmente fino a qualche tempo fa sapeva a malapena dove fosse, l'Ucraina. Però si sa, forse è cinico ma è un fatto, la guerra offre grandi opportunità di business, durante e dopo. Sperando che ci sia.