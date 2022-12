Tra socialità e orientamento, riapre anche a Carmignano il Flic Space

A partire da lunedì 5 dicembre, riapre nella scuola Mantegna di Carmignano di Brenta (Loc. Boschi) il FLIC Space, uno spazio dedicato ai ragazzi e alle ragazze, alle loro famiglie e alla comunità educante, realizzato grazie a FLIC – Il Futuro è un Lavoro in Corso, il progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e coordinato da Jonathan Cooperativa Sociale in collaborazione con la cooperativa La Esse e Cooperativa Carovana.

Flic Space

«Il Flic Space è uno spazio di sperimentazione e aggregazione, pensato per ampliare le esperienze e riflettere su sé stessi, i propri interessi e le proprie traiettorie, anche grazie al confronto con i coetanei e le educatrici» spiega Nadia Dalla Costa, coordinatrice di progetto. «Lo Space vuole restituire una socialità che, a causa della situazione pandemica, negli ultimi anni è mancata a molti adolescenti. Le educatrici accompagneranno ragazzi e ragazze sia nelle parti non strutturate che durante le attività, con l’obiettivo di renderli non solo partecipi, ma veri e propri protagonisti dello spazio, in grado di costruire le future attività in base ai propri bisogni».

Carmignano

Dopo la riapertura dello Space di Camposampiero (collocato in Sala P3 a Villa Campello), lo scorso 18 novembre, con il laboratorio “Tra fotografia e mestieri. Raccontare con gli occhi” e la visita allo Studio Fotografico Pelosin, anche lo Space di Carmignano riprenderà le attività tutti i lunedì pomeriggio, dalle 13.30 alle 18. In uno spazio accogliente e attrezzato con tavoli, divanetti, wifi, biblioteca e giochi da tavolo, i ragazzi e le ragazze trascorreranno una prima parte del pomeriggio, tra le 13.30 e le 15, all’insegna della socialità, pranzando in compagnia e dedicandosi allo studio individuale o di gruppo e al gioco libero. Dalle 15 alle 18, poi, spazio ai laboratori con esperti/e in vari settori per sperimentare abilità, scoprire interessi e farsi un’idea su alcune professioni.

Programma

Il programma predisposto per dicembre 2022 prevede: per lunedì 5/12 un laboratorio di microscopia “un viaggio in un mondo meravigliosamente piccolo” con l’associazione Sperimentando; lunedì 12 workshop sulla creazione di una graphic novel con l’artista Mosè Cabrele che introdurrà i partecipanti all’incisione su linoleum e alla stampa di immagini evocative legate a storie e leggende fantastiche. Infine lunedì 19 pomeriggio dedicato all’escape room un’attività ludica collaborativa che mette in gioco abilità investigative, logica e intuito. Per il prossimo anno, saranno gli stessi partecipanti alle attività del Flic Space a proporre i futuri laboratori, in base ai propri bisogni e interessi. A partire da marzo, sia nello spazio di Carmignano che in quello di Camposampiero, è prevista l’apertura dello Sportello Orientamento Individuale, a cui chi partecipa al progetto FLIC potrà rivolgersi per un confronto con esperti/e di orientamento. E nel corso del 2023, lo Space sarà anche un luogo preposto all’incontro e al confronto fra genitori e fra insegnati, con attività laboratoriali e formative sull’orientamento, aperte a tutta la comunità educante. Eric Pasqualon, Sindaco del Comune di Carmignano di Brenta ha dichiarato: «La ripresa delle attività nello FLIC Space di Carmignano rappresenta una grande risorsa per bambini e ragazzi. In questo luogo i piccoli partecipanti potranno scoprire sé stessi, le proprie passioni e potenzialità. Si tratta dell'ennesimo impegno tangibile nell'offrire ai ragazzi più opportunità possibili per crescere come cittadini consapevoli».

Orientamento

Elisa Paiusco, Assessore alle Politiche Sociali, ha sottolineato: «L' orientamento, la scelta della scuola secondaria, le basi da porre per un progetto lavorativo per i nostri ragazzi non è sempre semplice, mille sono le strade da poter percorrere e spesso proprio l' evoluzione dell'offerta porta ad indecisioni e incertezze. Poter avere uno spazio dove condividere esperienze, laboratori, ascolto, informazioni è un valore aggiunto per i nostri studenti». I laboratori dei Flic Space, sia di Camposampiero che di Carmignano di Brenta, sono dedicati ai ragazzi e alle ragazze che frequentano il secondo anno della secondaria di primo negli Istituti Comprensivi di Carmignano- Fontaniva, San Giorgio in Bosco, Grantorto – Gazzo – San Pietro in Gu e Camposampiero.