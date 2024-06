Traffico in tilt alla Stanga e sui cantieri del tram, Ascom s'infuria e Ragona replica: «Ci sono stati 2 incidenti»

Cita Totò, anche per evitare di arrabbiarsi: «Ogni pazienza ha un limite, ma ogni limite ha una pazienza». Solo che il limite - stiamo parlando di traffico a Padova - in questi giorni sarebbe stato ampiamente superato secondo alcuni commercianti e cittadini. L’avvio dei lavori del tram al ponte Omizzolo, unito a quelli a Voltabarozzo, unito a quelli in altri cantieri disseminati in città, stanno mandando in fibrillazione i commercianti. «Il problema è che non si tratta più dei negozi che si affacciano sui cantieri - spiega Bertin - ma è un po’ tutto il tessuto commerciale cittadino che è in sofferenza a causa del traffico impazzito».

Non è più infatti (solo) un problema di difficoltà ad avvicinarsi ai negozi, ma è diventato un problema di nervosismo degli automobilisti che dopo intere mezzore perse per fare tre chilometri, non hanno certo voglia di entrare in un negozio. Non solo: ad alimentare il nervosismo di chi è alla guida ci si mettono anche le buche in strada: «Capisco che il maltempo abbia creato problemi - aggiunge il presidente dell’Ascom Confcommercio - ma via Trieste, tanto per fare un esempio, potrebbe chiamarsi via Fossa delle Marianne perché ci sono buche da record di una pericolosità inaudita”. Ma restano comunque i cantieri il problema vero. “A parte le comunicazioni che arrivano a poche ore dall’apertura del cantiere - conclude Bertin - è l’immagine di “città impossibile” che stiamo offrendo al mondo quella che ci preoccupa e per una città turistica, nel bel mezzo delle ferie, non è certo un biglietto da visita di cui andare fieri».

«Ci sono stati due incidenti, uno sulle tangenziali, all’altezza circa dell’uscita 12 e uno in via San Crispino - racconta l'assessore alla mobilità, Andrea Ragona - .Si tratta di due tamponamenti con per fortuna feriti lievi che hanno però richiesto l’intervento di mezzi di soccorso stradale e diverse pattuglie della polizia locale. A questo aggiungiamo la pioggia, che fa in generale aumentare il numero di auto in circolazione ed è presto spiegato perché la viabilità fosse così in sofferenza. Due incidenti del genere in mattinata sono una cosa imprevedibile e soprattutto che crea disagio alla circolazione anche in una normale situazione, senza le deviazioni per i cantieri del tram che però in questo caso si sono aggiunte. Come abbiamo già detto, dopo questa prima settimana di chiusura del ponte Omizzolo, valuteremo se necessario istituire un doppio senso su ponte Milani, ma è chiaro che le valutazioni non possono essere fatte su una situazione straordinaria come quella di stamattina. Nelle prossime settimane il traffico in generale è destinato a diminuire man mano che si entra nel vivo dell’estate e noi con la collaborazione della polizia locale proseguiamo a monitorare».