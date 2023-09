Nuova edizione "Cineforum adolescenti" dedicato a genitori, insegnanti ed educatori

Torna il Cineforum Adolescenti, uno spazio di approfondimento dedicato a genitori, insegnanti e operatori interessati al tema dell’adolescenza e delle sue complessità. Organizzato dalla Cooperativa Sociale Centro Train de Vie, il cineforum si terrà giovedì 7, sabato 16 e giovedì 21 settembre, alle 19:00, presso Casa della Rampa, in Via Arco Valaresso 32 a Padova (di fianco al Duomo).

Quest’anno i temi che verranno affrontati riguardano il disturbo del comportamento alimentare, il rapporto conflittuale tra genitori e figli adolescenti e il ritiro sociale in giovane età. Parteciperanno alle serate neuropsichiatri, psicoterapeuti ed educatori che guideranno il pubblico in una analisi approfondita dei problemi cercando di aiutarlo nell’individuare il modo corretto di gestirli. «Si tratta di un’occasione molto interessante per genitori, insegnanti, educatori e operatori per confrontarsi e approfondire il difficile rapporto con gli adolescenti che si trovano ad affrontare, oggi, sfide diverse rispetto a quelle alle quali eravamo abituati», afferma Elena Nobile, referente dell’Area Educativa della cooperativa.

«Un appuntamento al quale invitiamo chiunque abbia a cuore gli adolescenti e il loro mondo », sottolinea il Presidente Nicola Bernardi. «Si tratta di un progetto reso possibile dal costante lavoro di rete con il territorio realizzato dalla Cooperativa Train de Vie, che vede la partecipazione di professionisti afferenti ad enti istituzionali e Associazioni padovane».

Tre gli appuntamenti in programma, alle 19:00. Nel primo appuntamento si parlerà di anoressia e disturbo del comportamento alimentare e si terrà giovedì 7 settembre quando è prevista la proiezione di Fino all'osso, con la regia di M. Noxon. Ospite della serata la neuropsichiatra infantile Eleonora Sale e l'equope dell'ambulatorio per il disturbi del comportamento alimentare e Uoc - Neuropsichiatria infantile dell' Azienda Ospedaliera di Padova.

Sabato 16 settembre sarà la volta de "La bellezza del somaro" di Sergio Castellitto. Del difficile rapporto tra genitori e figli adolescenti e di come un conflitto che può essere vissuto e superato si parlerà dopo la proiezione con lo psicoterapeuta Francesco Sinatora.

Infine giovedì 21 settembre sarà la volta del film di C. Cavalli, "Amanda". Lo psicoterapeuta Emanuele Ghielmetti e Chiara Pasquato, insegnante e referente del progetto Ricomincio da 3, verrà affrontato il problema del ritiro sociale in adolescenza e la difficoltà ad intessere relazioni vere ed arricchenti.