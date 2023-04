"Train de Vie", iniziative e progetti per festeggiare i dieci anni di attività

Dieci anni sul territorio, dieci anni dedicati alla cura del benessere psicologico e sociale della comunità padovana e non solo, offrendo interventi educativi e di sostegno, specialmente per bambini e adolescenti; ma anche anni dedicati a costruire reti sul territorio in grado di migliorare i servizi e le relazioni tra cittadini. Questo, in poche righe, quello che Centro Train de vie da sempre realizza nelle sue attività a favore di famiglie, bambini, adolescenti e comunità.

10 anni

Per celebrare questo traguardo lo staff della cooperativa ha deciso di impegnarsi nella realizzazione di dieci iniziative dedicate alla cittadinanza: si tratta di eventi sul territorio che potranno essere vissuti e usufruiti in maniera gratuita da tutti.

Le 10 iniziative

Avranno luogo da aprile a ottobre e riguardano interventi a favore di zone specifiche, come la pulizia del Quartiere Guizza (residenza della nuova sede di Centro Train de vie), incontri dedicati a genitori, educatori e insegnanti per approfondire determinati temi educativi, come il cineforum e gli incontri formativi gratuiti in Prato della Valle, fino ad arrivare a eventi dedicati direttamente a ragazzi e ragazze in età adolescenziale. “Abbiamo a cuore il benessere della comunità e lavoriamo soprattutto con i più giovani, gli adolescenti, che spesso presentano forti disagi psichici e malessere psicologico: con loro abbiamo messo a punto dei percorsi strutturati in grado di accompagnarli verso la guarigione” racconta Nicola Bernardi, presidente di Train de vie. “Non solo, in questi dieci anni abbiamo allargato il

nostro raggio d’azione anche a tutta la comunità dedicando un’area della cooperativa ad interventi formativi nelle scuole per insegnanti, studenti e famiglie e un’area specializzata nell’innovazione sociale, che si occupa di costruire comunità più coese ed efficienti sia dal punto di vista relazionale che operativo.”

Collaborazioni

Centro Train de vie collabora, nel territorio padovano, con moltissime realtà pubbliche e private: in primo luogo con i servizi sociali e altre Cooperative, assieme ai quali gestisce i ragazzi più a rischio grazie ai CAT (Centri di Animazione Territoriale), spazi di doposcuola presenti nelle zone più “difficili” della città e che esercitando la cosiddetta educativa di strada. Molto importanti anche gli interventi, ad elevato impatto sociale, di coprogettazione e coprogrammazione con enti e istituzioni pubbliche a servizio dello sviluppo di comunità e di reti territoriali, come ad esempio il progetto “Prisma - Padova accende Comunità”.

Salute

Una forte collaborazione, poi, intercorre con le realtà sanitarie padovane, come il servizio di neuropsichiatria e il centro di salute mentale, per la cura dei giovani e degli adolescenti in disagio psichico. Imprescindibile il rapporto e il lavoro con e nelle scuole, per il reinserimento scolastico degli adolescenti in rifiuto scolastico e con problemi psicologici, la formazione dedicata ad insegnanti, genitori e alunni sui temi educativi e del benessere psicologico. Ha realizzato grazie alla volontà di soggetti fondamentali per il nostro territorio come l’ULSS 6 Euganea, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il Centro Servizi Volontariato di Padova e Rovigo dei percorsi partecipativi che rappresentano delle riuscitissime sperimentazioni a livello nazionale.