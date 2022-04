Appalto per il Sir 3, verifica antimafia su sei società della cordata vincitrice

Alla fine Aps ha assegnato l'appalto per la progettazione della linea del tram Stazione-Voltabarozzo alla cordata vincitrice. Con un grosso punto interrogativo: non si sa se sei delle società che fanno parte della cordata siano in regola con i certificati antimafia.

L'appalto

Dopo il supplemento d'indagine un'altra ombra oscura la linea Sir 3. Come riporta il Gazzettino di domenica 24 aprile, non è dato sapere se sei società abbiano la certificazione antimafia: Consorzio stabile europeo, Italbeton spa, Beozzo costruzioni, Sitta srl e Segnalstrade scrl. Aps ha firmato il contratto dopo aver atteso un mese una risposta dalla Banca dati nazionale antimafia ma se si dovesse venire a sapere che una delle aziende è davvero sprovvista dei documenti necessari, il contratto sarà rescisso. Al momento hanno prodotto un'autocertificazione ma deve essere verificata.