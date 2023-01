Trasporto pubblico, per il 6 e 8 gennaio BusItalia potenzia il servizio del tram

In occasione dei giorni festivi del 6 e dell’8 gennaio 2023, Busitalia Veneto (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS) potenzia il servizio tram in orario pomeridiano-serale. Per rispondere alle numerose esigenze di collegamento e accessibilità al centro storico cittadino, permettere i festeggiamenti dell’Epifania e il raggiungimento delle vie commerciali in occasione dell’inizio della stagione dei saldi, Busitalia incrementa la frequenza del tram portandola a 8 minuti di attesa, anziché 12.

Il servizio

Il servizio tram è operativo tutti i giorni dalle 6.30 alle 00.15 e permette di raggiungere i principali punti di interesse storico, monumentale e culturale, oltre che le vie commerciali e i quartieri residenziali della città di Padova. Su tutti i tram è possibile acquistare il biglietto urbano di 1a tratta ad 1,30 euro, senza maggiorazione di prezzo, in modalità contactless, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri, in un’ottica di sostenibilità e semplificazione sull’utilizzo del servizio di trasporto a cittadini e turisti. È inoltre in corso l’installazione, presso alcune fermate della linea tramviaria, di emettitrici self-service di titoli di viaggio in aggiunta alle tradizionali modalità di acquisto.

Sito

Gli orari del servizio completo offerto da Busitalia Veneto e tutte le informazioni del caso sono disponibili su www.fsbusitalia.it