Tram, proseguono senza sosta i lavori del Sir3: conclusa la prima parte della bonifica bellica

Stanno proseguendo in questi giorni i lavori per la bonifica bellica e l’indagine archeologica sul tracciato del Sir3: il Genio Militare ha dichiarato conclusa la bonifica bellica nell’area del ponte, lato Voltabarozzo, e su metà della superficie dell’area dove sorgerà il capolinea.

Bonifica bellica e indagini archeologiche

Nell’altra metà è in corso la bonifica di tipo superficiale, dopo la quale si potrà procedere con le trivellazioni. Finora non è stato reperito alcun residuo o materiale di tipo bellico, ma sono stati individuati e rimossi oggetti in ferro quali chiodi, pezzi di rete, residui di pentole e contenitori in metallo. Una volta terminata la totalità dell’area del capolinea si procederà con il lato del ponte verso la città, fino alla passeggiata Bianchini, dove successivamente inizieranno i primi lavori di sistemazione del terreno in vista della posa della rotaia. Per quanto riguarda invece gli argini in prossimità della collocazione del nuovo ponte, la bonifica bellica verrà eseguita dopo l’estate. Per svolgere la bonifica in quell’area si rende infatti necessaria una modifica della viabilità, quindi si è deciso di svolgere le operazioni contestualmente all’avvio dei cantieri finalizzati alla realizzazione del ponte, che prenderanno il via in autunno. Di pari passo procede anche l’indagine archeologica secondo le linee guida della Sovrintendenza, che sarà conclusa nelle prossime settimane.

Andrea Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: «Bonifica bellica e indagini archeologiche sono attività poco visibili ai cittadini, ma di grandissima importanza per un regolare e sicuro avvio dei cantieri di posa della rotaia e delle infrastrutture del capolinea. L’obiettivo è sempre quello di realizzare l’opera nei tempi previsti, svolgendo con cura ogni fase prevista dal cronoprogramma. Fino ad oggi non è stato trovato alcun ordigno bellico e questa è indubbiamente una buona notizia. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni e continueremo a dare puntuali informazioni sui loro risultati».