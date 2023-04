Un tram brandizzato in giro per un mese per ricordare la sfida dei 1500 bambini all'Hospie pediatrico

Un tram brandizzato “Fiato & Cuore” da oggi 1 aprile girerà per Padova per ricordare ai padovani e non solo che c’è una piccola casa nella città che accoglie i bambini che necessitano di cure palliative ed è l’hospice pediatrico. Una casa che necessita però di essere sostituita da una casa nuova e più accogliente, per gli oltre 250 bambini che ogni giorno gravitano attorno alla struttura, sia in sede sia a casa propria, con le cure domiciliari. Per tutto il mese di aprile il tram riporterà il brand “Fiato & Cuore” www.fiatoecuore.org, che riunisce ben 13 associazioni che hanno fatto squadra per il nuovo hospice pediatrico di Padova e che hanno chiamato all’appello tanti cittadini, associazioni, aziende e tutti coloro che vorranno passare una mattinata di sport e festa, il 23 aprile prossimo, in Prato della Valle, in occasione della Padova Marathon.

Obiettivi

L’obiettivo è quello di far conoscere il progetto 1,2,3 casa ossia la Campagna di Raccolta fondi per la realizzazione del Nuovo Centro Regionale per le Cure Palliative e Terapia del Dolore Pediatriche – Hospice Pediatrico di Padova che sostituirà l’attuale struttura ormai non adeguata ad accogliere le richieste degli oltre 900 piccoli pazienti che in Veneto necessitano di Cure Palliative con un trend in crescita del 5% annuo. Un obiettivo che ora viaggia anche con il principale mezzo di trasporto della città e che balzerà agli occhi dei padovani e non solo che vedranno spostarsi il tram con il logo di Fiato&Cuore.

Il progetto

Il progetto Fiato&cuore mette assieme Aisicc - Sindrome di Ondine, Associazione Mattia Rigon ODV , Braccio di Ferro, Fondazione Giovanni Celeghin, Fondazione Salus Pueri, Giocaconilcuore, Il Giardino della Ricerca, Il Gusto per la Ricerca, Il Sogno di Eleonora, Il Sorriso di Giovanni, In cammino per Lavinia, L’isola che c’è, La Miglior Vita Possibile, alle quali si sono aggiunte tante realtà sportive e associative del territorio come il Petrarca Rugby, la Virtus Basket, Il cantiere delle donne e Altrapsicologia, solo per citarne alcuni.

Numeri

Tutte queste realtà vogliono arrivare a portare in Prato della Valle almeno 1.500 persone che il 23 aprile indosseranno la maglia 'Fiato e Cuore' e cammineranno o correranno insieme per sensibilizzare sull'importanza delle cure palliative pediatriche e di conseguenza di una casa nuova per l’hospice pediatrico di Padova, unico nel Veneto e centro di riferimento per molti pazienti che arrivano da tutta Italia. Sono 1500 le persone che correranno con la maglietta Fiato&Cuore, maglia che è possibile prenotare, con la propria taglia gratuitamente, nel form di iscrizione del sito https://www.fiatoecuore.org/#iscrizione volendo anche fare una donazione al progetto https://www.retedeldono.it/it/progetti/la-miglior-vita-possibile-odv/fiato-e-cuore-per-lhospice-pediatrico

L'inaugurazione

Oggi, 1 aprile c'è stata l’inaugurazione ufficiale del tram brandizzato con tante istituzioni e amici dell’hospice, dal Comune di Padova presente con il sindaco Sergio Giordani e l’assessore allo sport Diego Bonavina, al Presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono, a Patrizio Bertin Presidente di Confcommercio Ascom Padova, a Roberto Boschetto Presidente di Confartigianato Veneto, a Franca Benini Direttore dell’Hospice Pediatrico di Padova, a Riccardo Bentsik, amministratore delegato di Aps Holding e padrone di casa: «Ancora una volta vogliamo aprire gli occhi e il cuore dei padovani e non solo – queste le sue parole – su un progetto sul quale è difficile non affezionarsi e non farlo diventare di tutti. Con la nuova casa dell’hospice pediatrico vogliamo dare una miglior vita possibile a tanti bambini e grazie anche a questo tram brandizzato e all’obiettivo dei 1500 runner solidali in occasione della Padova Marathon possiamo farcela. E’ una sfida che vogliamo prenderci ma soprattutto che una città generosa e sensibile come Padova può affrontare e vincere. E anche questa festa di oggi ne è la dimostrazione».