Sir 2, iniziati i lavori di abbattimento delle palazzine della caserma Romagnoli

Sono iniziati i lavori di abbattimento delle palazzine nella caserma Romagnoli. Lì passerà in futuro il Sir 2. Oggi, lunedì 8 luglio, sono entrate in funzione le pinze demolitrici, che hanno iniziato quindi ad abbattere alcuni dei tanti casolari presenti all'interno della Romagnoli. Nella prima fascia interna alla caserma, quella parallela a via Chiesanuova, verrà realizzata parte della piattaforma tranviaria. Prima però, oltre alla già avvenuta bonifica e al disboscamento, andranno abbattuti gran parte degli edifici fatiscenti che costeggiano la cinta muraria della caserma. Poi inizieranno i lavori veri e propri, fino alla posa della rotaia e la realizzazione della nuova ciclabile, abbattendo quindi il muro di cinta della caserma. Per l'abbattimento è già stata richiesta da Icm e Aps un'ordinanza comunale, che dovrebbe essere pronta per far partire il cantiere dal 15 luglio. Il capolinea intermedio della Romagnoli, motivo per cui si è scelto di prendere possesso della caserma, oltre a garantire un collegamento alla linea anche da altri quartieri e senza intasare l’asse di Chiesanuova.