Tram, Comitato No Rotaie: «La bocciatura dell'appalto da parte di Anac? Siamo sconvolti»

«L’Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha bocciato la procedura dell’amministrazione comunale attraverso la stazione appaltante Aps poiché la Italiana Sistemi Srl, una delle società del raggruppamento aggiudicatario, non aveva i requisiti per partecipare alla progettazione del SIir3. Ci sconvolge, prima come cittadini e poi come Comitato e Associazione No Rotaie che non sia stato rilevata questa mancanza di requisiti ed alcuni sembra che abbiano proseguito non a norma di legge. La difensiva presentata all’Anac dal responsabile unico del progetto, l’ing. Galiazzo, non è stata considerata sufficiente. Eppure è noto che l’iscrizione nel casellario Anac comporta l’espulsione immediata e automatica dell’operatore economico dalla procedura»: inizia così l'attacco di Liliana Gori, presidente del Comitato No Rotaie.

Comitato No Rotaie

Prosegue Liliana Gori: «L’assessore Ragona forse non distingue bene il significato di sospensiva e interdittiva. La interdittiva è il provvedimento dell’Anac contro la società, che la rende non attiva. La sospensiva è propria del TAR: prassi normale, in attesa di studiare meglio e decidere dopo un mese o dopo. Ci risulta che il il TAR aveva sospeso la Interdittiva per un mese fino al 28.6.22, data in cui, in udienza, l’aveva ri-applicata definitivamente. A nostro modo di vedere APS doveva aspettare un mese, fino all’udienza già fissata del 28 giugno, prima di firmare il contratto. A chi interessa operare anche in questo modo e per quali motivi? Noi attendiamo che la giustizia si interessi e faccia il suo regolare corso se necessario, ma qualcosa non quadra. Sicuramente una possibile fretta e inesperienza ma nel frattempo sono stati acquistati i tram avanzati a Latina, spendendo milioni di euro o ci dicano ufficialmente il reale costo».