Comitato no Tram: «Costi esorbitanti e troppa disinvoltura nel parlare di Agripolis»

«Con eccessiva disinvoltura taluni continuano a parlare di Sir3 fino a Legnaro e di costi che non corrispondono esattamente alla realtà». Il Comitato No rotaie torna alla carica. «l costo, ad oggi, per realizzare il Sir3 Stazione-Voltabarozzo di 5,4 km non è di 55 milioni ma di oltre 100 milioni poiché – dichiara Liliana Gori, portavoce dei Comitati No Rotaie di Padova - i 55 milioni sono quelli previsti dal bando di gara mentre altri 40 milioni li dovranno uscire dalle casse del Comune di Padova ovvero i cittadini e non “Roma”. Se poi consideriamo l’aumento delle materie prime di oltre il 30% rispetto a quanto preventivato molti anni fa ebbene non saranno sufficienti almeno 100 milioni di euro».

La leggenda metropolitana

«I 5,8 chilometri da Voltabarozzo a Legnaro sono un leggenda metropolitana che ad oggi non trova nessun fondamento o documento d’intenti o contrattuale se non ipotesi illusorie che possono indurre a credere in tale progetto che vede come protagonista un mezzo che probabilmente verrà sostituito da mezzi molto più economici e più avanzati tecnologicamente quali i filobus elettrici o comunque mezzi non su mono rotaia - prosegue Gori - .Sia comunque chiaro che il virtuale progetto di collegare Voltabarozzo con Legnaro, con il Sir, non corrisponde a verità – prosegue Liliana Gori - perché la proposta Giordaniana è di portarlo fino ad Agripolis ovvero Legnaro non vedrà mai le fermate del vecchio metrobus perché si fermerà molto prima. Se poi consideriamo che il costo medio del SIR3 è di circa 20 milioni per chilometro e che il percorso Voltabarozzo-Agripolis è di circa 5,8 km, si evince chiaramente che il costo per trascinare l’obsoleto carrozzone supererà abbondantemente i 116 milioni di euro: senza considerare che dovranno essere costruiti due nuovi ponti i cui siti sono molto discussi ed il cui costo aumenterebbe notevolmente l’impegno finanziario)».

L'attacco

«A chi conviene – prosegue Gori - l’adozione del metrobus attuale su mono rotaia? I filobus elettrici non sono gli autobus arancioni a cui siamo abituati ma sono tecnologicamente avanzati, con pedane a livello del marciapiede ed eliminazione di barriere architettoniche, molto più economici e ambientalmente di bassissimo impatto. Nel frattempo la progettazione del SIR3 è bloccata per il ricorso al Consiglio di Stato delle società vincenti e perdenti, così come dichiarato anche dalla stampa. Probabilmente – conclude Liliana Gori - non sarà l’unico ricorso».